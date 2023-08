Das am Samstag zu Ende gegangene 76. Filmfestival von Locarno — das um 14,3 Prozent mehr Zuschauer als 2022 angelockt hatte — erwies sich als eine Rückbesinnung auf Form und Erzählen in einer sich fragmentarisch präsentierenden Welt. Historische Filmzitate führten zu den Wurzeln des Kinos.

Der Goldene Leopard wurde an Ali Ahmadzadeh (Iran) für „Mantagheye bohrani“ („Critical Zone“) verliehen. Das heimlich gedrehte Road-Movie durch das nächtliche Teheran bildet eine mutige Bestandsaufnahme der Einsamkeit der Menschen im Versuch, dieser durch Drogen zu entkommen. Der Spezialpreis der Jury ging an Radu Judes „Do not expect too much of the End of the World“ (RO), eine Reflexion über die Erschöpfung der Menschheit angesichts ununterbrochener Informationen. Den Leopard für die beste Regie erhielt die ukrainische Regisseurin Maryna Vroda für „Stepne“ über die postsowjetische Gesellschaft. Eine besondere Erwähnung erging an „Obscure night – Goodbye here, anywhere“ von Sylvain George (F/CH). Die Doku-Fiktion folgt jugendlichen Migranten auf ihren nächtlichen Wegen über die von ihnen akrobatisch überwundenen Grenzzäune der spanischen Enklave Melilla. Die Suche nach Orientierung thematisiert auch „Patagonia“ (Ökumenischer Preis) von Simone Bozzelli. Der Traum von Freiheit der an Einsamkeit leidenden Außenseitern (Andrea Fuorto erinnert an die Figuren Pier Paolo Pasolinis) zerbricht an der klaustrophobischen Enge des Wohnwagens. Ihre Frage: „Was können wir tun?“, wird im Sinne Becketts beantwortet: „Warten!“ Die schwarze Komödie „Lousy Carter“ von Bob Byington (USA) zeigt humorvoll die Unzulänglichkeiten eines Literaturprofessors, dessen Traum es ist, in inhaltlicher Parallele zu seinem Leben einen Animationsfilm über Vladimir Nabokovs „Laughter in the dark“ zu schaffen.

Leoparden für die beste Interpretation erhielten Dimitra Vlagopoulou im griechisch-österreichischen Beitrag „Animal“ (Sofia Exarcho) und Renée Soutendijk (NL) in „Sweet Dreams“ von Ena Sendijarević. Unter den „Kinomachern der Gegenwart“ wurden für „Ein schöner Ort“ (D) Katharina Huber für die beste Regie und Clara Schwinning als beste Darstellerin prämiert. Auf der Piazza begeisterten „Voyage au pôle Sud“ von Luc Jacquet (F) über die Route von Patagonien zum Südpol. In „Première affaire“ von Victoria Musiedlak (F) überzeugte Noée Abita in ihrer authentischen Darstellung als mit ihrem ersten Fall beauftragte Anwältin. „Milsu“ von RYOO Seung-wan (Südkorea) erweckte in Ausstattung und Flair die Filmwelt der 70er Jahre mit Elementen des Westerns, der Kung Fu Filme sowie des Weißen Hai-Mythos zu neuem Leben.

In der Sektion „Leoparden von morgen“ erhielt der österreichische Beitrag „Valley Pride“ von Lukas Marxt über den Gegensatz von Natur und Interessen kalifornischer Großkonzerne eine besondere Erwähnung. Hier beeindruckte auch „Loving in beetween“ von Jyoti Mistri (Südafrika) in österreichischer Koproduktion mit einer Collage historischer Filmausschnitte über Liebe und Erotik von 1912 bis in die 1960er. In der Sektion „Fuori Concorso“ stand Neapel im Mittelpunkt: Die mit einer besonderen Erwähnung bedachte Doku „Procida“ von Leonardo Di Costanzo mit Studierenden lässt Inselbewohner erzählen.

