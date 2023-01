Zuchtsteine mit wertvollem Inhalt

In seinem Kopf rumpelt es, wenn ihn ‘was stresst. Tiefbegabt nennt man Rico im Unterschied zu Oskar, den Hochbegabten.

Im Lauf der eineinhalb Stunden stellt sich die Frage, wie das mit den Begabungen wirklich läuft, wenn man Empfindsamkeit und Beobachtungsgabe gegen rasche Merkfähigkeit und Logik aufrechnet. Hoch oder tief, familiäre Patchwork-Konstellationen drücken da wie dort.

Die Freunde Rico und Oskar kehren zurück ans Landestheater in Linz, wo sie 2017 ihr erstes Abenteuer „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ erfolgreich lösten. Der dritte Teil der Erfolgsserie von Andreas Steinhöfel — „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ — feierte am Freitag in den Kammerspielen Premiere.

Diesmal finden die Freunde ihren seltsamen Nachbarn Fitzke tot auf. Der Sonderling behauptete, Steine zu züchten. Im Testament vererbt er Rico seine Sammlung scheinbar wertloser Brocken. Ein großes Rätsel tut sich auf, als in der Nacht jemand einbricht, und nichts, außer dem Lieblingsstein des toten Fitzke, mitgehen lässt.

Es dauert, bis alle Personen vorgestellt sind, und die Geschichte Fahrt aufnimmt. Karina Pele als Rico hält mit ihrer Bühnenpräsenz auch über Längen in Bann. Neben dem tiefsinnigen Rico sprudelt Isabella Campestrini als Oskar ihre Ideen nur so heraus, hyperintelligent analysiert, argumentiert und begründet sie.

Packendes Roadmovie von Berlin an die Ostsee

Entlang der Drehbühne mit vielen Räumen und Treppen entwickelt sich ein bedächtiges, dennoch packendes Roadmovie von Berlin an die Ostsee und zurück, gesäumt von schrägen Typen. Sofie Pint, Friedrich Eidenberger und Nikolaj Maximilian Klinger sind die skurrilen Figuren, die den beiden Detektiven auf ihrer Reise unterkommen, vom Hausmeister zum Fernsehstar, vom gestressten Papa zur romantischen alten Dame, liebenswert auch Diebspack und finsterste Fieslinge.

Das Geheimnis der Steine verdichtet sich. Wo das Action-gewöhnte und IT-geprägte Ü9-Publikum zuvor schon unruhig raschelte, wird es mucksmäuschenstill. Am FKK-Strand an der Ostsee laden sich die Steine mit Spannung auf, die Geschichte biegt kurz noch in eine dramaturgisch witzige musikalische Kurve, bevor sich das nachhaltig in Erinnerung bleibende Crescendo aufbaut: Verfolgungsjagd, Schlägerei mit k.o., alles in präziser Zeitlupe und sehr spannend, großer Triumph, rührendes Finale inklusive.

Eine Geschichte, unaufgeregt erzählt, Spannung als Beiwerk zur stets präsenten Empfindsamkeit zweier großartiger Schauspielerinnen, in einem von Regisseurin Tanja Regele, Bühnenbildnerin Angelika Daphne Katzinger und Dramaturgin Christine Härter nicht minder fein inszenierten Umfeld. Langer Applaus!

Vorstellungen: 17., 22., 29. Jänner; 9., 12., 19. Februar; 10., 14., 21. März, Karten: Tel. 0732/7611-400