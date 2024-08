Zum 10. Todestag: Neues Album und große Show feiern Udo Jürgens

Am 30. September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Am 21. Dezember jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Der ORF nimmt die beiden Tage zum Anlass, an den erfolgreichen Entertainer zu erinnern.

Bisher unveröffentlichter Song

Voraussichtlich Ende Dezember ist eine große Musikshow zur Primetime auf ORF 2 und der Streamingplattform ORF ON geplant. In „Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ sollen Stars der Musikszene die größten Hits von Jürgens („Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“) interpretieren, hieß es in einer Aussendung. Als Highlight wird der bisher unveröffentlichte Song „Als ich fortging“ angekündigt. Der Song kommt bereits am 20. September heraus. Es stammt aus dem Nachlass des Musikers, wie Sony Music und die Udo Jürgens Master AG informieren. Wenige Tage später folgt ein Album, das 90 Singles des Künstlers umfasst.

Jürgens hatte das selbst komponierte Lied als sogenannten Rough Mix aufgenommen, er hatte es am Klavier eingespielt und gesungen. Der Schlagzeuger und Produzent Curt Cress, der früher mit Jürgens zusammenarbeitete, hat es neu arrangiert und produziert. Von wann das Lied stammt, ist nicht klar. Es soll aber an seine Musik der 1980er-Jahre erinnern.

Mit Udos Originalorchester

In der ORF-Show mit an Bord sind das Originalorchester von Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard. Für die Show kooperiert der ORF mit BR und SRF. Michelle Hunziker und Sasha übernehmen die Moderation. Anschließend an die Show soll eine neue Dokumentation namens „UDO!“ zu sehen sein, die den Lebensweg des Sängers nachzeichnet.