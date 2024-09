Zum 200. Geburtstag: An den Tasten, die einst Bruckner bediente

In der Ignatiuskirche – im Alten Dom in Linz – spielte Anton Bruckner fast täglich nicht nur zur Liturgie, er war dort auch sehr oft als Improvisator tätig – für sich allein, aber auch für Zuhörer. Sehr oft lauschte ihm Bischof Franz Joseph Rudigier dabei in Andacht versunken. Zum 200. Geburtstag feierte man den großen Komponisten schon in den frühen Morgenstunden nicht nur an seinem Geburtsort, sondern auch in der Ignatiuskirche ab, die zum improvisierten Orgelfrühstück „Bruckners Erwachen“ geladen hatte.

Um fünf Uhr fanden sich im Alten Dom tatsächlich bereits rund 60 Zuhörer ein, um dieses Ereignis mitzufeiern. Vier prominente Organistinnen und Organisten wechselten sich an der Orgel, die einst der Meister bespielte, ab und lieferten ihr auf den Jubilar bezogenes Programm ab.

Zu Beginn Jürgen Natter (Jg. 1981) aus Vorarlberg mit Themen aus der 4. Symphonie, dem „Perger Praeludium“ und Anklängen an die Motette „Locus iste“.

Vor der Kirche gab es zur ersten Pause bereits Kaffee und Kipferl, ehe der Auftritt von Ludwig Lusser (Jg. 1969), Domorganist von St. Pölten, folgte. Er war gekommen, um aus seinem Fundus und seinen CD-Einspielungen, auch aus Bruckners VIII. zu improvisieren und mit dem „Ave Maria“ und „Christus faktus“ Chorfantasien erklingen zu lassen.

Jörg Abbing (Jg. 1969) aus Duisburg lehrt in Lausanne und Michigan. Als Musikwissenschaftler kennt er Bruckners Sinfonien und spielte Themen aus Bruckners Siebter.

Monika Melcova (Jg. 1974) kommt aus der Slowakei und ist ein gefragtes Jury-Mitglied und Professorin für Orgelimprovisation. Der Künstlerin gelang es bei ihrem Spiel, die gesamte Bandbreite an Klängen aus dem Instrument zu holen.

Im Laufe des Konzertes strömten immer wieder Menschen in den Alten Dom, der sich bis 9 Uhr füllte. Die Musiker wurden von ihnen mit viel Applaus bedankt.

Von Christine Grubauer