Zum 95er des großen Künstlers: Einblicke in das Leben Harnoncourts

Ein Fest zum 95. Geburtstag des Namensgebers werden die Internationalen Nikolaus Harnoncourt Tage vom 3. bis 5. Mai 2024 sein. Außergewöhnliche Konzerte und ein interessantes Rahmenprogramm laden in St. Georgen im Attergau zum Feiern ein.

Eröffnungskonzert mit den Wiener Sängerknaben

Schon traditionell wird am Freitag, 3. Mai, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche von St. Georgen mit dem sakralen Eröffnungskonzert gestartet. Der Concentus Musicus Wien wird gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und dem Chorus Viennensis Haydns festliche Theresienmesse präsentieren. Dabei wird das Solistenquartett in besonderer Zusammensetzung auftreten: Zwei Knaben der Wiener Sängerknaben werden die sehr anspruchsvollen Sopran- und Alt Soli übernehmen.

Am darauffolgenden Tag darf man sich auf Schuberts „Die schöne Müllerin“ mit dem international gefeierten Bariton André Schuen freuen, der zu den „Stammsängern“ der letzten Jahre von Nikolaus Harnoncourt zählte. Seither feiert er große Erfolge bei den Salzburger Festspielen, der Wiener Staatsoper sowie in allen großen Musikzentren der Welt. Im anschließenden Künstlergespräch wird der Sänger, ergänzt von Video- und Audioeinspielungen, persönliche Einblicke in seine Arbeit mit Nikolaus Harnoncourt geben, mit dem er die Hauptpartien in den drei da Ponte-Opern Mozarts im Theater an der Wien erarbeitet hat. Wie immer werden die Tage nach der Heiligen Messe am Pfarrplatz in St. Georgen mit Brot und Wein ausklingen.

Zusammenarbeit mit Harnoncourt-Zentrum

Aus der Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum der Anton Bruckner Privatuniversität entstehen dieses Jahr zwei zusätzlichen Veranstaltungen: Am Freitag, 3. Mai 2024, um 13 Uhr findet in der Landesmusikschule St. Georgen in Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Alice und Nikolaus Harnoncourt“ statt. Die von Marie-Theres Arnbom kuratierte Ausstellung porträtiert den Lebensweg des Ehepaares, gibt Einblicke in die Arbeitsweise Harnoncourts und seine musikalische Entwicklung und richtet sich an Erwachsene und Kinder, Laien und Experten. Die Ausstellung wird bis Mitte September in St. Georgen zu sehen sein und übersiedelt, wie berichtet, im Anschluss vom 21. Oktober bis 6. Dezember (Nikolaus Harnoncourts 95. Geburtstag) ins Foyer der Bruckneruni Linz.

Am Samstag, 4. Mai 2024, um 11 Uhr findet in der Landesmusikschule in St. Georgen eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion der kulturphilosophischen Denkwerkstatt mit Wolfram Eilenberger und Kammersänger Florian Boesch teilnehmen.

Der Eintritt ist für beide Veranstaltungen frei.