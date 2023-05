Zurück ins Übermorgen

Zurück zu seinen Wurzeln ging ein junger oö. Fotograf, dessen Aufnahmen nun das Linzer Francisco Carolinum (bis 10. September 2023), kuratiert von Maria Venzl, zeigt. Eric Asamoahs Eltern stammen aus Ghana, dort ist der heute 23-Jährige auf die Suche nach sich selbst und nach Antworten auf die Frage nach dem Übermorgen gegangen.

Mit Artist in Residency-Programmen, hier örtlich flexibel umgesetzt, fördert Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH, junge heimische Künstler und freut sich über das „phänomenale Ergebnis“, das nun mit rund 40 fotografischen Arbeiten und zwei Videos in Asamoahs allererster Ausstellung zu sehen ist.

Autodidakt auf der Suche nach sich selbst

Asamoah, der mit 15 seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt und sie mit 19 zum Beruf gemacht hat, arbeitet analog. „Durch die Linse zu schauen, ist für mich wie eine Heimat finden“, sagt er im VOLKSBLATT-Gespräch.

Und zurück zum eigenen Ursprung zu gehen, ein wichtiger Grund für das Projekt in Ghana. Im Land seiner Eltern war er unterwegs und ist auf junge Menschen getroffen, die ihm als Darsteller für seine Fotografien zur Verfügung standen.

Die Serie „The Day After Tomorrow“ — im Rahmen einer Monografie erschienen, die mit dem Preis „Die Schönsten Bücher Österreichs 2021“ ausgezeichnet wurde — fokussiert auf Einzelaufnahmen junger Männer in der Stadt, am Strand, in Bewegung. Sie zeigt nachdenkliche, immer wieder ernste Gesichter in Nahaufnahme, die aber nicht bedrückend wirken, sondern Hoffnung und Positives ausstrahlen, wofür oft auch die Stimmung des Lichtes sorgt, die Asamoah abzubilden versteht. Es geht ums Erwachsenwerden, um Selbstfindung. „Die Motive, von denen es meist nur ein Foto gibt, entstehen in einer Art Flow nach Gesprächen mit den Protagonisten.“

In der Serie „Forever Lasts Until It Ends“ sind Gruppen junger Menschen zu sehen in pittoresker Landschaft. Die Bilder drücken Nähe und Gemeinsamkeit, das Suchende und Fragende mit einer gewissen Leichtigkeit und kontemplativer Stimmung aus. Das Kollektiv, mit dem sich Antworten auf Fragen der Zukunft finden lassen. Manche seiner Protagonisten hat Asamoah dafür in weißen Kleidern abgelichtet: „In Ghana ist Weiß die Farbe, die man trägt, um einen Verstorbenen zu feiern. Sie steht für Hoffnung und Reinheit.“

Von Melanie Wagenhofer