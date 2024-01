Zweigstellen der Kulturhauptstadt: Gemeinden im Almtal

23 Gemeinden im Salzkammergut dürfen sich heuer „Kulturhauptstadt Europas“ nennen, 19 davon in Oberösterreich und vier in der Steiermark. Erstmals wurde eine alpine ländliche Region zur Kulturhauptstadt erhoben — eine organisatorische Herausforderung, aber auch eine Chance für die Beteiligten, sich als Region zu präsentieren und weiterzuentwickeln. Wir stellen die einzelnen beteiligten Kommunen und zentrale Programmpunkte 2024 in einer Serie vor.

Konrad Lorenz Forschungsstation öffnet ihre Tore

Grünau hat nur 2050 Einwohner, ist aber mit fast 230 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Gemeinde in Oberösterreich und auch der Kulturhauptstadt. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel, etwa für einen Besuch im Cumberland Wildpark oder als Ausgangspunkt für Wanderungen.

Als Wahlheimat von Ernst August von Hannover findet sich der Ort immer wieder in der Yellow Press, als Standort der zur Uni Wien gehörenden und auf Verhaltensforschung spezialisierten Konrad Lorenz Forschungsstation in wissenschaftlichen Journalen. Im Kulturhauptstadtjahr öffnet die Forschungsstelle ihre Tore für Kunstschaffende und interessierte Bürger: Die „Akademie der Spiele“ — der Name geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück — widmet sich dabei interdisziplinären Fragestellungen.

Kalligrafie-Kunst und Kulturlandschaft

Die Alpenvorland-Gemeinde im Almtal liegt im Norden der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Sie ist der Sitz des Solar-Konzerns Fronius und hat rund 5400 Einwohner. Im Kulturhauptstadtjahr putzt sich das Schriftmuseum Bartlhaus frisch heraus.

Ab 28. April ist dort die Ausstellung „Beyond Tradition“ zu sehen, die kalligrafische Kunstwerke, Exlibris-Entwürfe und einen partizipativen Schwerpunkt zur Mail Art umfasst. Im Rahmen des Projekts „Fermentierte Landschaften“, das von Pettenbach aus die gesamte Kulturhauptstadt einbezieht, geht es um den Wandel der (Kultur-)Landschaft.

Vom Verstummen der Schmiedehämmer

In der rund 4950 Einwohner zählenden Marktgemeinde Scharnstein hat die Öko-Firma Grüne Erde ihre Zentrale. Die Geschichte des Ortes ist allerdings untrennbar mit der Sensenproduktion verbunden, wovon heute noch ein Freiluftmuseum zeugt.

Das Musiktheaterstück „Hammer! Die Geschichte von Robert und Julia“ mit Musik von Hermann Miesbauer, Texten von „Märchenerzähler“ Helmut Wittmann und in der Regie von Gerhard Pirner nimmt das auf und widmet sich dem allmählichen Verstummen der Schmiedehämmer in den 1980er-Jahren und der in den darauffolgenden Jahren entstehenden Jugendkultur im Ort.

Im Bahnhof will eine Gruppe aus Forschenden und Kunstschaffenden mit der Installation „The temporal Forest“ das Ökosystem Wald aus einer Langzeitperspektive zeigen. Und das seit 20 Jahren im Ort ansässige Buddhistische Zentrum „Rangjung Yeshe Gomde“ öffnet im Sommer seine Pforten und lädt zu einer Reihe von Veranstaltungen.

Fotografie u.a. von Elfie Semotan

Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in der 7750-Einwohner-Gemeinde Vorchdorf im Norden des Kulturhauptstadt-Verbundes ist das Schloss Eggenberg, dessen Geschichte bis ins zehnte Jahrhundert zurückgeht, samt gleichnamiger Brauerei. In der Galerie Tanglberg stellen im Rahmen von Salzkammergut 2024 u.a. Elfie Semotan, Franz Blaas und Hubert Scheibl aus, im Schloss Eggenberg wird im Herbst eine Foto-Ausstellung mit Arbeiten aus einem Residency-Projekt von europäischen Fotografen in Japan gezeigt.

In der Neuen Mittelschule Vorchdorf befasst sich die Ausstellung „Über Tourismus“ mit Auswirkungen des Reiseverhaltens auf die gebaute Umwelt, Gesellschaft und Klima. Am 25. Oktober erzählen in der Kitzmantelfabrik Künstler von Tini Kainrath bis Alois Mühlbachler unter der Leitung von Schriftsteller Michael Köhlmeier in Lieder verpackte Geschichten.