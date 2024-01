Zweigstellen der Kulturhauptstadt: Steirisches Ausseerland

23 Gemeinden im Salzkammergut dürfen sich heuer „Kulturhauptstadt Europas“ nennen, 19 davon in Oberösterreich und vier in der Steiermark. Erstmals wurde eine alpine ländliche Region zur Kulturhauptstadt erhoben — eine organisatorische Herausforderung, aber auch eine Chance für die Beteiligten, sich als Region zu präsentieren und weiterzuentwickeln. Wir stellen die einzelnen beteiligten Kommunen und zentrale Programmpunkte 2024 in einer Serie vor.

Brandauers „Carte Blanche“ und Comics über Kunstraub

Einer der bekanntesten unter den 1865 Einwohnern des malerischen und bei Touristen beliebten Altaussee im steirischen Salzkammergut ist wohl Klaus Maria Brandauer. Er bekam von der Kulturhauptstadt eine „Carte Blanche“ und wird ein Theaterprojekt realisieren, über das noch nichts bekannt ist.

Die Eröffnung des neu gestalteten Literaturmuseums ist Hugo von Hofmannsthal gewidmet, der regelmäßig schreibend den Sommer hier verbrachte. In der Ausstellung „Verborgen im Fels. Der Berg, das Salz & die Kunst“ befasst sich der Comic-Zeichner Simon Schwartz ab Ende März mit dem Thema Kunstraub. Denn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden im Salzbergwerk in Altaussee, der bis heute größten Salzabbaustätte in Österreich, Kunstgüter österreichischer Museen, aber auch NS-Raubkunst eingelagert. Das Ausseerland war auch Teil der so genannten „Alpenfestung“ der Nazis, zahlreiche namhafte NS-Verbrecher versuchten, hier zu Kriegsende unterzutauchen. Heute ist Altaussee ein Tummelplatz für Promis, sogar James Bond war schon zu Gast — das Jagdhaus Seewiese war ein Drehort für den 007-Film „Spectre“.

Wolfgang Gurlitts Umtriebe & musikalische Geschichten

Die 5000 Einwohner zählende Tourismusgemeinde Bad Aussee ist der Hauptort des steirischen Ausseerlandes, das alljährlich die Blicke auf sich zieht, wenn beim Narzissenfest Skulpturen aus Blumen über den See schippern, und im Fasching, wenn Trommelweiber, Flinserl, Fischer und Pless durch die Straßen ziehen. Historisch gesehen ist der Wohlstand der kleinen Kurstadt dem Salzhandel zu verdanken.

Im Kammerhof-Museum widmet sich 2024 eine Ausstellung als Teil des Kulturhauptstadt-Schwerpunkts Nazi-Kunstraub dem Leben und Wirken des im Ausseerland umtriebigen Kunsthändlers Wolfgang Gurlitt, auf den der Grundstock des Linzer Lentos zurückgeht. Im Rahmen des Projekts „Gravity and Growth“ ist der Alpengarten in Bad Aussee bereits seit dem Vorjahr Forschungsterrain für Biodiversität. Und am 27. Oktober geben im Kur- und Congresshaus Künstler von Tini Kainrath bis Alois Mühlbacher unter Zeremonienmeister Michael Köhlmeier musikalisch Geschichten zum Besten („Song/Song“).

Tom Neuwirths Varieté und ein Festival zur Gegenkultur

Die Marktgemeinde Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut ist als Teil des Ausseerlandes touristisch geprägt, ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge auf die Tauplitz-Alm und Standort des Kulm, einer der größten Skiflugschanzen der Welt.

Bekannteste(r) Tochter/Sohn des 4.950-Seelen-Ortes ist Song-Contest-Gewinner(in) Tom Neuwirth aka Conchita (Wurst) — aktiv an der Kulturhauptstadt beteiligt mit einem Auftritt bei der Eröffnung und dem Varieté-Programm „Frau Thomas und Herr Martin“ gemeinsam mit Martin Zerza am 19. Juli am Dorfplatz. Im Kulturzentrum Wolferlstall widmet sich das Festival „UnConvention“ Ende Mai der Gegenkultur und das Impulsprogramm „East End Salzkammergut“ organisiert u.a. eine offene Musikwerkstatt und Theaterworkshops.

Versenkte Schätze im See und eine Freiluft-Oper

Die gut 1150 Einwohner zählende Gemeinde Grundlsee, die heuer Hauptgastgeberin des Narzissenfestes sein wird, liegt im steirischen Teil des Salzkammerguts, am gleichnamigen sagenumwobenen See sowie am Toplitzsee, um den sich hartnäckig der Mythos rankt, die Nazis hätten zu Kriegsende hier Gold und Kunstschätze versenkt.

Ein Highlight im Kulturhauptstadtjahr ist am 11. August die Uraufführung der zeitgenössischen Oper „Der Wassermann vom Grundlsee“ von Vanni Moretto unter freiem Himmel. Dem Wassermann soll einer alten Sage zufolge die Entdeckung der Salzvorkommen in der Gegend zu verdanken sein. Ab 19. Mai ist in Grundlsee die Ausstellung „Zeitreise“ zu sehen, in der internationale zeitgenössische Fotokünstlerinnen und -künstler historische Fotografien aus dem Salzkammergut interpretieren.