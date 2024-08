Zweite Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ kommt Ende des Jahres

Die Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ geht Ende des Jahres weiter: Am 26. Dezember sollen die neuen Folgen der südkoreanischen Produktion, die sich um ein mörderisches Spiel mit hohen Gewinnchancen dreht, beim Streamingdienst abrufbar sein. Zudem wurde am Donnerstag eine dritte und finale Staffel für 2025 angekündigt. Die 2021 erstmals veröffentlichte Serie hatte weltweit für Furore gesorgt und Millionen Abrufe verzeichnet.

Zusammenprall zweier Welten

Showrunner Hwang Dong-hyuk verriet zudem erste Details zu den neuen Episoden: So soll die Hauptfigur Seong Gi-hun, ein geschiedener Vater und verschuldeter Spieler, erneut an den Spielen teilnehmen, nachdem er in Folge seines Triumphs zuletzt Rache an den Hintermännern des perfiden Spiels, bei dem Menschen gegeneinander antreten und neben dem Geldregen um ihr Leben kämpfen, geschworen hat. „Bekommt er seine Rache? Klar ist: Der Frontmann ist auch diesmal kein einfacher Gegner.“ Der Zusammenprall zweier Welten soll 2025 im großen Finale münden.

„Squid Game“ gehört zu den meistgesehenen Netflix-Produktionen aller Zeiten und wurde bei den 74. Emmy Awards mit sechs Preisen bedacht. Hwang Dong-hyuk fungiert bei der zweiten Staffel erneut als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent.