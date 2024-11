Zweite Staffel von „Österreich – Die ganze Geschichte“

Die 40-teilige ORF III-Dokumentation „Österreich – Die ganze Geschichte“ wird im Weihnachtsprogramm mit der 2. Staffel fortgesetzt. Zehn neue Episoden sind stets in Doppelfolgen am 27., 28. und 29. Dezember sowie am 2. und 3. Jänner jeweils ab 20.15 Uhr auf ORF III und auf der Streamingplattform ORF ON zu sehen.

Dabei wird das 19. Jahrhundert in seiner „gesamten Vielschichtigkeit“ beleuchtet, hieß es in einer Aussendung. Die Folgen stehen auch als Podcasts und in Buchform zur Verfügung. Im Frühjahr folgt die 3. Staffel, welche die Zeitgeschichte ab 1918 beleuchtet, kündigte ORF III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber an. Die 4. Staffel startet im Herbst 2025.

„Der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk übernimmt dabei eine besondere Verantwortung, indem er mit Formaten wie diesem die Geschichte umfassend aufarbeitet, um dieses Wissen nicht nur für die heutige, sondern auch für zukünftige Generationen zu bewahren“, wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zitiert.