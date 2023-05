Zwischen Medizin und Religion

Premiere am 6. Mai: Arthur Schnitzlers Klinikdrama „Professor Bernhardi“

Das Linzer Landestheater wird Schauplatz religiöser Auseinandersetzungen und macht aus Arthur Schnitzlers Drama „Professor Bernhardi“ ein Gegenwartsstück. Premiere ist am 6. Mai im Schauspielhaus.

Nach einer Abtreibung im Jahr 1900 befindet sich eine junge Frau in einem Wiener Spital und ringt mit dem Tod.

Lesen Sie auch

Der jüdische Klinikleiter Professor Bernhardi verbietet dem katholischen Priester ihr das letzte Sakrament zu geben, er bringt es nicht übers Herz, die Patientin über ihren bevorstehenden Tode in Kenntnis zu setzen. Die junge Frau stirbt ungesalbt.

Kunst der Intrigen

Arthur Schnitzler erzeugt in seinem Drama „Professor Bernhardi“ Reibungspunkte zwischen zwei Religionen, die sich schlussendlich zu einer politischen Debatte zuspitzen. Nach dem Tod der jungen Patientin sieht sich Bernhardi, gespielt von Christian Higer, mit seiner Entscheidung konfrontiert, als eine Parlamentspartei den Vorfall aufgreift und sich an das Unterrichtsministerium wendet. Nun fällt plötzlich ins Gewicht, dass er Jude ist.

Bernhardi wägt sich dennoch in Sicherheit, ist der Unterrichtsminister, von Alexander Julian Meile in Szene gesetzt, doch ein alter Studienfreund, der ihm seine Unterstützung zusagt. Umso überraschender ist es für den Professor, als dieser sich letztlich gegen ihn wendet und ein Gerichtsverfahren wegen Religionsstörung in die Wege geleitet wird, das ihm möglicherweise seine Profession kostet.