Kulturbotschafter im Vereinigten Königreich

Noch vier Tage bis zum ersten Konzert der Tournee durch Großbritannien: Das von den europäischen Musikzentren heftig umworbene Bruckner Orchester mit Chefdirigent Markus Poschner ist ab 29. April eingeladen, sechs große Konzerthäuser des Vereinigten Königreichs zu bespielen. Fünf Mal steht die 2. Symphonie von Mahler auf dem Programm, in Birmingham kommt die 8. Symphonie von Anton Bruckner und Mozarts Haffner-Symphonie zur Aufführung. „Die heimische DNA“, wie Poschner sagt.

Start ist in der schottischen Hauptstadt Edinburgh: in der Usher Hall mit 2200 Sitzplätzen. Die fünf weiteren Stationen durch Großbritannien sind Middlesbrough, London, Reading, Sheffield und Birmingham. Insgesamt reisen 95 Orchestermusiker (50 Streicher, 35 Bläser, sieben Schlagwerker und zwei Harfen). Als Solistinnen begleiten die Sopranistin Brigitte Geller und die Altistin Theresa Kronthaler das Orchester. Zwölf lokale Musiker wurden für Mahlers 2. Symphonie engagiert, drei britische Spitzenchöre unterstützen die Aufführungen, die Bühne der Town Hall von Middlesbrough (1190 Sitzplätze) musste gar um fünf Meter für den Auftritt des Linzer Orchesters — laut eigenen Angaben das zweitgrößte Orchester Österreichs — vergrößert werden.

„Eine Attraktion für den Standort Oberösterreich“

„Die Tournee ist ein wichtiger Baustein zur Internationalisierung, das Orchester eine Attraktion für den Standort Oberösterreich“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Eine Delegation aus Wirtschaft und Politik mit Landeshauptmann Stelzer und seinem Stellvertreter Michael Strugl an der Spitze wird mit Gästen das Konzert in London besuchen.

In anschließenden Gesprächen mit britischen Vertretern aus Politik und Wirtschaft wird es um die Auswirkungen des Brexit auf Oberösterreich, die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zur Erforschung künstlicher Intelligenz, eine Zusammenarbeit im Museumsbereich sowie Gespräche mit Scotland Yard in Sicherheitsfragen geben. „Wenn wir nicht nur kulturell begeistern, sondern uns als Land positionieren, wird sich alles, was wir hier investieren, zigfach lohnen“, ist Chefdirigent Markus Poschner überzeugt.

ham