„Kunden und Banken wünschen sich höhere Zinsen“

VOLKSBLATT: Wie wichtig ist der Weltspartag in Zeiten der digitalen Gesellschaft?

ANDREAS MITTERLEHNER: Ich glaube, der Weltspartag hat sich im Laufe der Zeit schon etwas verändert. Vor vielen Jahren wurden an dem Tag noch eine Menge Transaktionen getätigt. Das steht heute eher im Hintergrund. Zwischenzeitlich ist er vor allem für die Pflege der Kundenbeziehungen wichtig. An dem Tag wollen wir als Bank die Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden zum Ausdruck bringen. Das Grundthema des Sparens wird aber dadurch unabhängig von Produkten positiv besetzt. Sparen ist ein Wert, der auch künftig für viele Oberösterreicher wesentlich sein wird.

Das heißt, Sparen bleibt auch in Zeiten niedriger Zinsen in Mode.

Ja. Man muss sich begreiflich machen, dass jeder Mensch auch materielle Wünsche hat. Beispielsweise ein Eigenheim oder ein Auto. Und ein Vermögen bekommt man ja nicht schlagartig, sondern muss sich das jedenfalls – eben durch Geld verdienen und Sparen – erarbeiten. Zudem kann man so in Bezug auf etwaige künftige Kredite einen gewissen Polster erwirtschaften. Das dient ja auch zur Absicherung in eventuellen Notsituationen.

Sparen ergibt bei niedrigen Zinsen Sinn, auch wenn die Inflationsrate höher als der Zinsertrag ist?

Es ergibt nach wie vor Sinn, macht aber momentan möglicherweise weniger Spaß. Sowohl für unsere Kunden, aber auch für uns. Glücklicherweise ist die Inflationsrate auch sehr niedrig, weshalb der reale Verlust überschaubar bleibt. Ich denke, sowohl die Kunden als auch die Banken wünschen sich höhere Zinsen. Denn auch die alternativen Veranlagungsformen sind von den Renditen her überschaubar.

Was empfehlen Sie daher Ihren Kunden?

Durch das niedrige Zinsniveau bekommt man auch für Anleihen nur geringe Renditen. Das gilt für alle Sparformen mit niedrigem Risiko. Bei Aktien kann es spekulativ werden, das muss daher gut für den jeweiligen Kunden passen. Daher gehen wir hier intensiv in die Beratung, um die optimale Veranlagung für unsere Kunden zu finden. Wir hoffen aber, dass in absehbarer Zeit die Zinsen steigen.

Was heißt „in absehbarer Zeit“?

2019 wird voraussichtlich noch eine Durststrecke bleiben, aber wir dürfen wohl ab 2020 mit steigenden Zinsen rechnen. Wobei die Steigerungsraten überschaubar bleiben dürften.

Auf der anderen Seite soll sich die Konjunktur 2019 eintrüben. Das spricht doch gegen Zinserhöhungen.

Wie letztendlich die Zukunft aussehen wird, bleibt abzuwarten. Dieses Thema ist sicherlich sensibel. Jedoch geht die Hochkonjunktur in Richtung leichten Abschwung. Das ist eine Tatsache. Aber es dürfte dann dennoch Spielraum geben, um aus dem Bereich der Negativzinsen rauszukommen. Das wäre ein erster wichtiger Schritt.

Zum Thema Risiko. Kann man sagen, dass risikoreichere Veranlagungen nur für betuchte Menschen Sinn ergeben?

Jemandem, der nur über wenig Vermögen verfügt, spekulative Produkte anzubieten ist fahrlässig. Es kommt aber immer auf die persönliche Situation an. Ein Erfahrungswert ist jedoch, dass die Menschen mit höherem Alter mehr Vermögen besitzen. Es ist aber generell wichtig, dass man sich mit möglichen Sparvarianten auseinandersetzt. Das Wissen um Finanzprodukte ist dabei essenziell.

Wie ist es um die finanztechnische Kompetenz der Österreicher bestellt?

Die ist nicht schlechter, als in anderen europäischen Ländern. In der Breite ist das Finanz-Know-how nicht so ausgeprägt, wie es wünschenswert wäre. Hier sollte es beispielsweise im schulischen Bereich bessere Angebote geben. Das hilft ja den Menschen, bestmöglich mit unterschiedlichen finanziellen Situationen umzugehen.

Mit dem Alter haben erfahrungsgemäß die Menschen mehr Geld. Wie ist es dann um die Risikobereitschaft bestellt?

Es gibt einige große Trends. Die Österreicher sind eher risikoavers, tendieren zu traditionellen Produkten mit sicherer Rendite. Deshalb hat auch das Sparen in Österreich eine höhere Bedeutung als in anderen Ländern. Daher kommt der Beratung ein so hoher Stellenwert zu.

Wie wichtig ist es den Österreichern, dass sie ihr Geld bei einer Bank ihres Vertrauens anlegen?

Das ist sehr wichtig – doch das muss man auch im zeitlichen Kontext sehen. Vor zehn Jahren war wegen der Finanzkrise die Reputation der Banken angeschlagen. Aber prinzipiell macht es sehr wohl einen Unterschied, ob ich bei einer Bank mit einer sehr guten Bonität veranlage oder woanders. Die Hypo Oberösterreich ist das Finanzinstitut mit dem österreichweit höchsten Rating, nämlich A+. Das schafft jedenfalls Vertrauen.

Thema Digitales Sparen.

Das ist stark im Aufwind und wird auch der klare Weg in der Zukunft sein. Wir bieten diese Möglichkeit schon seit Längerem an und werden diesen Bereich ausbauen. Das heißt, viele Menschen werden künftig via PC, Handy, Tablet oder Laptop ihre Sparformen strukturieren können. Das ist der Zug der Zeit aufgrund der technischen Möglichkeiten. Aber am Grundprinzip des Sparens ändert sich dadurch ja nichts. Das ist ganz wesentlich in dem Zusammenhang.

Wie wichtig sind heutzutage Weltspartagsgeschenke?

Früher wird deren Bedeutung vielleicht noch etwas höher gewesen sein. Es ist jedenfalls eine nette Geste, bei der der materielle Wert nicht unbedingt im Vordergrund steht. Alle Banken sind aber bemüht insbesondere Kindern an dem Tag eine Freude zu bereiten. Es gehört zur guten Kultur dazu.

Quasi als Zeichen der Wertschätzung, des Vertrauens und der Kundenbeziehung?

So ist es.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofes, über die Zulässigkeit von Bankomatgebühren. Werden nun Gebühren auf die Österreicher zukommen?

Für uns ist es erfreulich, dass die Wettbewerbsverzerrung seitens der ausländischen Banken durch dieses Urteil nun nicht mehr gegeben ist. Ich gehe davon aus, dass sich in nächster Zeit in Bezug auf Bankomatgebühren nichts Großes tun wird. Das gilt für die Hypo Oberösterreich und ich nehme an, dass dies auch in anderen Banken ähnlich gesehen wird.