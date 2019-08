„Kunst“ in der Landesgalerie

Bei seiner Uraufführung galt das Stück als Angriff auf die Kunstszene und wurde als reaktionär abgestempelt, 25 Jahre später ist es legendär: Die Rede ist von Yasmina Rezas Theaterstück „Kunst“.

Die Handlung dreht sich um drei Männer, die seit langem gut befreundet sind. Eines Tages kauft sich einer der drei ein weißes Bild mit kaum erkennbaren weißen Querstreifen und gibt dafür eine Unsumme Geld aus. Einer der drei Freunde kann das überhaupt nicht nachvollziehen und attackiert den Kunstkäufer immer wieder, während der Dritte im Bunde zu vermitteln versucht. Die Auseinandersetzung, was Kunst sein darf und was nicht, stellt das gesamte bisherige Dasein in Frage und wird zur Aufarbeitung dieser exemplarisch komplexen Männerbeziehung, Ohrfeige inkludiert.

Eine Katastrophe für die Betroffenen – für die Betrachter furchtbar amüsant. Die Premiere in Linz findet am 5. September um 19:00 Uhr in der Landesgalerie statt. Produktionsleiter und Kunstkäufer-Darsteller Daniel Pascal: „Es ist für mich faszinierend, wie sehr man sich, in einem von einer Frau über drei Männer geschriebenen Stück auch unter weiblicher Spielleitung selbst erkennen kann.“ Regie führt Ursula Ruhs.

Männer genauso knifflig

Frauen würden sich oft anhören müssen, dass sie zickig seien und auch untereinander kompliziert, aber dieses Stück führt wunderbar vor Augen, dass auch Männerfreundschaften unheimlich knifflig sein können. Und wo könnte man ein Stück namens „Kunst“ , in dem Zeitgenössisches eine Rolle spielt, besser aufführen als in der Landesgalerie Linz, inmitten zeitgenössischer und moderner Werke?

Das dachte sich auch Peter-Andreas Landerl (Darsteller des schlichtenden Freundes), der mit der Idee an Kulturvermittlerin Angelika Doppelbauer herantrat und den Grundstein für diese Kooperation legte. Weitere Infos zu Daten, Tickets und Preisen: www.landesmuseum.at