Kunstvolles Träumen und Scheitern

Von Paul Stepanek

Benjamin Brittens letzte Oper „Tod in Venedig“ bildet in der Inszenierung Hermann Schneiders einen logischen wie paradoxen Mosaikstein zum Saisonmotto „Für immer jung“. Die Gemeinschaftsproduktion der Opernhäuser von Nizza, Linz und Bonn erlebte am Samstag im Musiktheater ihre freundlich aufgenommene Linzer Premiere. Brittens äußerst komplexe Komposition basiert auf der berühmten Novelle Thomas Manns und ist annähernd zeitgleich mit der legendären Verfilmung des Stoffes durch Lucchino Visconti (1971) entstanden. Es geht um die Schaffenskrise des Dichters Gustav von Aschenbach, dessen Schreibblockade mit anhaltendem Träumen, Grübeln, und vorerst uneingestandenen (homo)sexuellen Sehnsüchten einhergeht. Wer ständig seine eigene Situation innerhalb eines weitreichenden Bildungshorizonts reflektiert, neigt dazu, seine Gedanken auch in mögliche wie unmögliche Szenarien der Zukunft zu projizieren. Auf diesen Vorgang scheint die Inszenierungsidee Schneiders aufgebaut zu sein: Der morbide, ja gefährliche Mythos der ewig „sterbenden“ Stadt Venedig mit einem bunten Spektrum an teils banalen, teils hoch differenzierten Handlungsmomenten wird in das Arbeitszimmer Aschenbachs „projiziert“. Das Zimmer selbst entwickelt sich zu einem Gleichnis sowohl für die wachsende innere Zerrissenheit des Dichters als auch für mythologische Aspekte: So teilt der stets wachsende Fluss „Styx“, der die Unterwelt von der Oberwelt trennt, den Raum. In der Fantasie des Schriftstellers geraten das „Apollinische und Dionysische“ Prinzip in Widerspruch; ersteres Symbol für die „Reinheit und Klarheit“ der Kunst, letzteres Sinnbild für Verführung, Leidenschaft und Chaos, das unweigerlich in den Abgrund führt.

Großer Aufwand und überbordende Reflexionen

Trotz aller Kunstfertigkeit und Originalität birgt die Musik Brittens, wenn sie die oftmals quälenden Stimmungsschwankungen der Hauptfigur illustriert, ein erhebliches Ermüdungspotenzial, das auch die zur Empathie neigende Zuhörerschaft mitleiden lässt. Erst das dritte Bild bringt dramatische Effekte, Klartext und spannungsreiche Momente; es beendet nicht nur die Rast- und Ratlosigkeit Aschenbachs.

Bewundernswert: das Bruckner Orchester mit seinem kolossalen Aufwand und der die exzessiven Ansprüche der Partitur ebenso meisternde Gast-Dirigent Roland Böer. Bühnenbild (Bernd Franke), Licht, Video (Paulo Correia) und die Kostüme (Irina Bartels) überzeugen durch Logik und Effizienz; Csaba Grünfelder sorgt für die präzise Einstudierung des Chors, der sich schwierigen szenischen Aufgaben und vielen kleinen Rollen zu stellen hat. Die zentrale Figur des Aschenbach verkörpert der Tenor Hans Schöpflin stimmlich akrobatisch, konzentriert und beeindruckend, aber mimisch monoton. Ihm gegenüber spielt Martin Achrainer, der gleich acht Rollen und damit acht Facetten des Dionysos gestaltet, mit Lust sein stimmliches und spielerisches Potenzial aus. Sehr klar und berührend die Stimme des Countertenors James Laing, die das Apollinische Prinzip besingt, und Ulf Bunde in der Schlüsselszene des Cholera-Aufklärers. Die Sehnsuchtsfigur Tadzio (Jonatan Salgado Romero) wird ebenso wie seine Freunde von Tänzern dargestellt; Ivan Alboresis Choreografie verdeutlicht vieles, freilich nicht alles.

Resümee: Großer Aufwand, überbordende Reflexionen, kunstvolle, verkopfte Musik, wenig packende Dramatik. Viel Beifall für die guten bis bravourösen Leistungen aller Mitwirkenden.