Kunterbuntes Musikkabarett „Reha mit Lehár“

Von „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ bis „Bussi Baby“ in Schallerbach

Von Christine Grubauer

Passend zum Kurort Bad Schallerbach ging im dortigen Atrium ein musikalisch-kabarettistisch-kunterbuntes Programm unter dem Titel „Reha mit Lehár“ über die Bühne.

Mitten im Geschehen fand das Cross Nova Ensemble stets den richtigen Ton auf der Violine (Sabine Nova), am Klavier (Rainer Nova) und dazu auf der Klarinette (Hubert Kerschbaumer) und am Fagott (Matthias Kronsteiner).

Dass auch alle Ensemblemitglieder als Sänger solistisch und im Chor im Einsatz sind, ist typisch für ihre Auftritte.

Von „M“ in die Reha

„Guru“ und Erfinder des Programms „Reha mit Lehár“ ist der aus Ungenach stammende im Stiftergymnasium Linz für „reif“ erklärte Schauspieler Dominik Maringer. Sein Weg ist nach dem Schauspielstudium in Hamburg gezeichnet von vielen Auftritten an deutschsprachigen Bühnen, auch im „Tatort“ war er bereits zu sehen, zuletzt in David Schalkos „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. In Bad Schallerbach sang er mit der am Münchner Gärtnertheater engagierten Linzerin Ilia Staple und spielte einen Therapiekünstler der Lehárianer-Sekte. Die strahlende Sopranistin Staple fällt dem Sektenführer anheim, singt mit ihm Duette und vor allem furios blitzhelle Arien aus Lehárs Operetten, wie „Meine Lippen, sie küssen so heiß“, oder „Dein ist mein ganzes Herz“, aber auch Salven aus ganz anderem Metier wie „Bussi Baby“ usw.

Jedenfalls gelingt dem Jünger von Übervater Franz Lehár sogar eine Mitmachbeteiligung der Konzertbesucher für Bewegundstherapie in Turn- und Yogaübungen, die er von der Bühne aus dirigierte. Mehr oder weniger „Freiwillige“ aus dem Publikum treten — zum Gaudium aller — zur Lehárianer-Aufnahme im Rhythmus auf der Bühne an und in die Hometrainer-Pedale. Wie echte Gurus operiert auch „Prof. Dr. Maringer“ mit schlau eingefädelten Halbwahrheiten, nimmt Filmproduktionen auf der Leinwand zu Hilfe und ergötzt das Publikum mit Herzschmerznummern der echten Lehármelodien.

Es handelt sich nicht um einen Operettenabend, dennoch ist Liebe und Musik stärker als alles andere. Das Publikum ergötzt sich zwei Stunden lang an Mahringers Einfällen und der Musik der Novas.