„Kurdische Miliz vernichten“

Türkische Bodentruppen sind am Sonntag in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das bestätigte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Die „Operation Olivenzweig“ zielt auf die — im Kampf gegen die Terrororganisation IS mit den USA verbündeten — syrischen Volksschutzeinheiten YPG. Die Türkei sieht die YPG als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Man werde die Miliz vernichten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Kurdenorganisationen würden „fertiggemacht, bis nichts mehr von ihnen übrig ist“.

Das Vorgehen der Türkei ist nicht zuletzt auch deswegen riskant, weil in der Region um Afrin russische Soldaten stationiert waren. Moskau hatte sie nach Beginn der Offensive verlegt und betont, man beobachte das Vorgehen mit Sorge.