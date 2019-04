Kurioser Streit um Universalgenie

Leonardo da Vinci kannte keine Grenzen. Weder in der Kunst noch im Leben. Der Mann aus Anchiano, einem Stadtteil der toskanischen Gemeinde Vinci (nahe der Stadt Empoli), interessierte sich für Pferdefüße genauso wie für Krebse, Kriegsgeräte, Tauchanzüge oder mechanische Flügel.

Er malte, baute, tüftelte, forschte und philosophierte ohne Unterlass. Universalgenie nennt man ihn daher. Doch universal darf der Renaissance-Künstler, Erfinder, Musiker und Philosoph zum Jubiläum seines 500. Todestages am 2. Mai nicht sein.

Denn Italien will sich „sein Genie“ (geboren am 15. April 1452) nicht wegnehmen lassen — schon gar nicht von Frankreich. Zwischen den beiden Ländern hängt seit Längerem der Haussegen schief. Themen wie Migration, Europa und Haushaltspolitik waren bzw. sind die Streitpunkte.

Je 500 Veranstaltungen in Italien und Frankreich

Der Streit um Leonardo passt da nur ins Bild. Er ist in Italien geboren und in Frankreich gestorben. In der Kapelle des Loire-Schlosses von Amboise liegt er begraben. Aus dem prächtigen Anwesen, wo der Künstler seine letzten drei Lebensjahre verbrachte, ist heute ein Museum geworden, in dem man sein Atelier besichtigen kann sowie Modelle seiner Entwürfe und Erfindungen.

Zu den Highlights der über 500 Veranstaltungen in Frankreich gehört eine große Leonardo-Schau im Oktober im Pariser Louvre. Der Louvre besitzt nach eigenen Angaben neben 22 Zeichnungen fast ein Drittel der Gemälde des Meisters, darunter die Mona Lisa. Das weltbekannte Bild verkaufte Leonardo dem französischen König Franz I., für den er drei Jahre arbeitete. Immerhin hat der Louvre die Ausstellung bewusst auf den Herbst gelegt, um den Italienern für den Todestag am 2. Mai den Vortritt zu lassen.

Auch in Italien umfasst das Programm 500 Events, darunter Ausstellungen, Seminare und Konferenzen. Einen Überblick über alle Veranstaltungen bietet eine Leonardo-App. „Leonardo ist ein unsterbliches und vielseitiges Genie, das heute noch immer wieder überrascht. Es gibt keine Disziplin, in der er keine Rolle gespielt hat“, betonte Italiens Premier Giuseppe Conte bei der Vorstellung der Aktivitäten.

Todestag 2. Mai

Im Komplex „Scuderie del Quirinale“ in Rom findet etwa eine Ausstellung mit dem Titel „Die Wissenschaft vor der Wissenschaft“, die die Rolle des Universalgenies in der wissenschaftlich-technologischen Kultur unserer Zeit beleuchtet.

Highlight ist die am 2. Mai, dem Todestag, geplante Eröffnung der Feierlichkeiten in der „Accademia Nazionale dei Lincei“ in Rom, der ersten privaten Institution zur Förderung der Naturwissenschaften in Europa. Sie wurde 1603 in Rom von dem Adligen Federico Cesi gegründet. Es folgt die Eröffnung einer Ausstellung zu Ehren von Leonardos weltbekannten „Vitruvianischen Menschen“ in der Galleria dell’Accademia in Venedig.

Das Universalgenie wird auch in der Renaissance-Hauptstadt Florenz gebührend gefeiert. Die Uffizien hatten im Jänner den berühmten Codex Leicester (1507-08), der sich im Besitz von Bill Gates befindet, aus den USA nach Italien zurück geholt.

Im Museum Galileo in Florenz wird noch bis September eine Schau über die Manuskripte und die Bibliothek des Meisters gezeigt. In der Sala dei Gigli im Palazzo Vecchio, dem Rathaus von Florenz, gibt es bis 24. Juni 2019 eine Ausstellung über „Leonardo und Florenz“ geben. Im Refektorium der Kirche von Santa Maria Novella informiert eine Dokumentation über Leonardo und seine Erforschung der Botanik.

Auch Mailand, wo Leonardo seine Meisterwerke „Codex Atlanticus“ und „Das letzte Abendmahl“ schuf, hat ein umfangreiches Programm zu Ehren des Genies entworfen.

P.S.: Auch der Kulturmontag auf ORF 2 beschäftigt sich am 29. April (ab 22.30 Uhr) mit Leonardo da Vinci, um 23.15 Uhr folgt eine Dokumentation.