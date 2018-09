Kurz beruhigt bei Doppelpass

Beruhigt hat am Dienstag Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seinem Besuch in Italien in Sachen Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler. Man respektiere den Wunsch vieler Südtiroler nach einem derartigen Doppelpass, sagte Kurz bei seinem Treffen mit Premierminister Giuseppe Conte. Österreich werde jedoch „alle Regelungen mit Italien abstimmen“. Für Italien gebe es daher keinerlei Grund zur Aufregung.

Italien übt Kritik an „Revanchismus“

Selbige hatte es jedoch im Vorfeld des Besuchs doch gegeben: Das italienische Außenministerium bezeichnete die Wiener Pläne als „anachronistischen Revanchismus“. Außenminister Enzo Moavero Milanesi kündigte an, aus Protest nicht zu einem bilateralen Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin Karin Kneissl zu reisen.

Der Besuch von Kurz in Rom erfolgte im Rahmen einer Tour durch die europäischen Hauptstädte und diente der Vorbereitung des heute Abend startenden EU-Gipfels in Salzburg. Dabei ortete man Einigkeit bei der Migrationspolitik.

Gemeinsam für eine Stärkung von Frontex

Kurz und Conte hoben beide die Notwendigkeit hervor, die Grenzschutzagentur Frontex zu stärken. Beim informellen EU-Gipfel in Salzburg am Mittwoch und Donnerstag müsse man für eine gesamteuropäische Lösung in der Flüchtlingsproblematik arbeiten. Beim EU-Gipfel im Juni sei ein Durchbruch in Sachen europäischer Migrationspolitik erreicht worden. „Aufgabe in Salzburg ist es, weiterzuarbeiten, um diese neue Zielsetzung zu konkretisieren“, sagte Kurz.