Kurz beschert ÖVP ein Dauer-Hoch

Für ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer ist der heurige Mai tatsächlich ein Wonnemonat — jedenfalls was die Situation der Volkspartei betrifft. Ehe Sebastian Kurz am 14. Mai 2017 im Bundesparteivorstand zum neuen Parteiobmann gekürt wurde, seien die Umfragewerte der ÖVP „hoch dramatisch“gewesen, „wir hatten Befürchtungen, dass wir unter die 20-Prozent-Marke fallen könnten“, so Nehammer. Nach einem Jahr Kurz halte man bei knapp 33 Prozent: „Es ist der stärkste Anstieg für uns in der Geschichte gewesen“, resümiert der Generalsekretär. Der in den guten Umfrageergebnissen auch keinen Einmaleffekt sieht, seien diese doch seit dem Antritt von Kurz als Parteiobmann gleichbleibend hoch.

Dass zudem rund 55 Prozent der von GfK Befragten mit der Regierungsarbeit zufrieden sind, ist sowohl für die Partei als auch Meinungsforscher Franz Sommer ungewöhnlich. Vor einem Jahr betrug dieser Wert für die SPÖ-ÖVP-Koalition 31 Prozent. Zum Positiven umgkehrt hat sich auch das Verhältnis jener, die die Regierung in die „richtige Richtung“ gehen sehen. Für Nehammer ist nicht nur Kurz als Person der Grund für die hohe Zustimmung, sondern auch das durch ihn eingeführte modifizierte Erscheinungsbild seiner Partei. Die türkise „neue ÖVP“ habe auch bei Landtagswahlen gezogen — auch wenn nicht alle Länderchefs die Farbe angenommen haben. Ein Problem sieht der Generalsekretär darin nicht, eben das bedeute Föderalismus.