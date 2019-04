Kurz: Briten müssen endlich zu etwas Ja sagen!

Viermal No Montagabend nach achtmal No vorige Woche macht zwölfmal Nein des britischen Unterhauses zu möglichen Alternativen zum vorliegenden, vom britischen Parlament schon dreimal abgelehnten Brexit-Vertrag.

Aber statt einer schnellen Lösung, stehen die Zeichen in diesem Politkrimi einmal mehr auf Verlängerung.

Nein zu Binnenmarkt, Zollunion & Referendum

Fast schon als Sensation wurde gestern die Beinahe-Mehrheit für einen Verbleib in der Zollunion mit der EU gewertet. Dieser Vorschlag war nur mit 273 zu 276 Stimmen durchgefallen. Es fehlten also nur drei Stimmen für ein erstes Ja seit Langem. Der Vorschlag, dass das Land nach dem Brexit im EU-Binnenmarkt bleibt und zugleich Zollvereinbarungen mit der EU schließt, wurde mit 282 zu 261 Voten deutlicher abgelehnt. Die beiden anderen Vorschläge sahen die Möglichkeit für ein zweites Referendum vor. Auch dafür gab es keine ausreichend Unterstützung.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und vielen seiner Kollegen in der EU reißt allmählich der Geduldsfaden. „Erneut hat das Unterhaus zu allen Optionen Nein gesagt. Es wäre nun aber dringend an der Zeit, auch einmal Ja zu sagen“, so der Kanzler gestern. Und: „Wir brauchen rasch Klarheit von Großbritannien, wie es nun weitergehen soll, um noch einen hard Brexit zu vermeiden.“

Warnung vor „Tag des Jüngstes Gerichts“

Immer eindringlicher werden die Warnungen vor diesem chaotischen Brexit. Die Gefahr steige von Tag zu Tag, sagte EU-Unterhändler Michel Barnier. Auch in Großbritannien werden die Warner immer lauter und pointierter: Kabinettssekretär Mark Sedwill malte in einem bezeichnenderweise mit „Tag des Jüngsten Gerichts“ übertitelten Schreiben ein düsteres Bild von um zehn Prozent steigenden Nahrungsmittelpreise, einer die Sicherheit nicht mehr garantieren könnenden Polizei und der schlimmsten Rezession seit 2008.

Wird vor dem 12. April weder der Vertrag beschlossen noch eine Alternative aufgezeigt, droht ein Ausscheiden Großbritanniens ohne Abkommen mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. Barnier sagte aber, es gebe immer noch Auswege, wenn der Vertrag gebilligt werde.

Doch genau das zeichnet sich nicht ab. Zwar wird spekuliert, dass Premierministerin Theresa May diese Woche eine vierte Abstimmung über den Vertrag plant, doch damit verbunden ist wieder die Frage, ob Parlamentspräsident John Bercow das überhaupt zulässt. Vorige Woche hatte er die dritte Abstimmung nur dank eines Tricks zugelassen: May ließ über den Brexit-Vertrag und nicht über das dazugehörige Zusatzabkommen abstimmen, so dass es sich formal nicht um ein und dieselbe Vorlage handelte. Welchen Trick sich May für eine vierte Abstimmung einfallen lassen müsste, bleibt ein Rätsel.

Gestern Abend sagte sie nur, was sie sich von der EU wünscht: Noch eine „kurze“ Fristverlängerung. Ursprünglich hätte Großbritannien schon am 29. März austreten wollen. Dann setzte ein EU-Gipfel den 12. April als Deadline, bis zu der London dem Vertrag entweder zustimmt oder sagt, wie es weitergeht. Die Verlängerung will May für Gespräche mit der Opposition nützen.