Kurz: „Ein guter Tag für Thomas Stelzer und für uns als Volkspartei“

Der Besuch in Oberösterreich hat sich auch für Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteichef Sebastian Kurz ausgezahlt. Als sich die Hochrechnungen am Sonntag im Laufe des späten Nachmittags verfestigten, war die Freude groß.

„Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis. Es ist heute ein guter Tag für Thomas Stelzer und für uns als Volkspartei“, sagte Kurz im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. „Thomas Stelzer wurde als Landeshauptmann gestärkt. Und dass die Volkspartei nicht nur ein Plus vor dem Ergebnis hat, sondern auch so stark ist wie die zweite und dritte Kraft zusammen, das freut mich natürlich“, betonte der Kanzler.

Auch die Ergebnisse der Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen bewertete Kurz „äußerst positiv“. Die ÖVP festige damit „ihre Vormachtstellung als die Bürgermeisterpartei Österreichs“.

Kogler erfreut: Historisch bestes Ergebnis

Auch Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler zeigte sich in Linz gut gelaunt. Das Ergebnis bedeute für die Grünen „das historisch beste Wahlergebnis bei Landtagswahlen“, sagte Kogler gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Damit hätten auch mehr Menschen im Land als je zuvor ihre Stimme für „mutigen Klimaschutz“ abgegeben. Den Freiheitlichen sei hingegen „massiv Vertrauen entzogen worden“, so Kogler: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen.“

Kickl sieht „keinen Grund zum Feiern“

„Kein Grund zum Feiern, aber auch kein Anlass, die Köpfe hängen zu lassen“: So kommentierte FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl, der sich überaus stark persönlich in den oberösterreichischen Wahlkampf eingebracht hatte, das Wahlergebnis. Dieses sei für ihn ein Auftrag, „konsequent weiterzuarbeiten“, schrieb er am Sonntag auf Facebook. Trotz der starken Verluste seiner Partei sieht er keinen Grund für einen Kurswechsel. Immerhin habe man das Ziel erreicht, die SPÖ in Schach zu halten.

Rendi-Wagner freut sich über kleines Plus

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigten sich erfreut, dass es „unter schwierigen Bedingungen erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder ein Plus bei der Landtagswahl für die SPÖ Oberösterreich gibt“.

Der OÖVP gratulierte unterdessen auch ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior. Er hob wie Kanzler Kurz auch den „immens großen Abstand“ auf die zweitplatzierte FPÖ hervor. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach gegenüber dem VOLKSBLATT von einem „tollen Wahlergebnis in Zeiten wie diesen“: Man habe sich zum Ziel gesetzt, dazuzugewinnen und klar die Nummer eins zu werden.

ANZEIGE

Wöginger: Beide Ziele wurden erreicht

„Beides ist eingetreten. Wir haben so viele Stimmen wie die Roten und Blauen zusammen. Besonders freut mich auch das gute Abschneiden im Innviertel, wo wir viele Stimmen zurückgewinnen konnten.“ In seinem Heimatbezirk Schärding hat das Plus laut den Hochrechnungen von Sonntagnachmittag rund zehn Prozent betragen. „Das freut mich natürlich ganz besonders.“