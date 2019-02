Kurz fordert Asylwerber-Rücknahme

Die nordafrikanischen Länder müssten Asylwerber, die in Europa abgelehnt wurden, vermehrt zurücknehmen. Das forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern zu Beginn des ersten Gipfels zwischen EU und Arabischer Liga im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Und auch die EU müsse ihre „Hausaufgaben“ erledigen und Druck ausüben, sagte Kurz. Auch habe die europäische „Politik der offenen Grenzen“ dazu geführt, dass sich Leute erst auf den Weg gemacht haben. Die Erwartung an die nordafrikanischen Länder sei nicht zuletzt deshalb legitim, weil diese Länder „sehr viel Unterstützung von der EU bekommen“. Bei bilateralen Gesprächen mit dem libanesischen Regierungschef Saad al-Hariri und dem irakischen Präsidenten Barham Salih wolle er die Situation in der Region ansprechen sowie die Frage, wie die Rückkehr von Flüchtlingen im Libanon noch besser unterstützt werden könne, sagte Kurz.

Generell wolle die EU beim Gipfel die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern verstärken, betonte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Der Gipfel als solcher sei schon eine Botschaft an den Rest der Welt.

Am Gipfel nehmen auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, Außenbeauftragte Federica Mogherini, Erweiterungskommissar Johannes Hahn, Staats- und Regierungschefs aus fast allen EU-Staaten sowie Könige, Präsidenten und Emire aus dem arabischen Raum teil.