Kurz glaubt an Trendwende in Migrationspolitik

Optimistisch ging Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in das Brüsseler Gipfeltreffen. „Ich glaube, dass es heute möglich ist, eine Trendwende in der Flüchtlings- und Migrationspolitik einzuleiten.“ Mit einer Einigung des Gipfels auf „Anlandeplattformen“ könne wahrscheinlich erstmals gelingen, „dass Menschen, die ihren Weg mit Schleppern nach Europa starten, nicht mehr in Europa aussteigen, sondern außerhalb von Europa“. Kurz: „Das ändert alles.“ Für Menschen werde es dadurch weniger attraktiv, sich illegal auf den Weg zu machen. „Es entzieht den Schleppern die Geschäftsgrundlage. Es kann dazu führen, dass wir endlich das Ertrinken im Meer beenden, weil sich die Menschen gar nicht mehr auf den Weg machen, und es beendet die Überforderung in Mitteleuropa“, sagte Kurz.

Die Umsetzung solcher Auffangzentren halte er für sehr realistisch, sagte Kurz. Libyen sei für die Rettung von Menschen in seinem Küstengebiet zuständig. „Natürlich ist es möglich, dass Menschen, die sich auf den Weg machen, nach Libyen zurückgestellt werden.“ Auch für Ägypten wäre dies möglich. „Das widerspricht auch nicht den rechtlichen Regelungen, die es gibt.“ Als er dies erstmals 2015 gefordert habe, sei er noch massiv kritisiert worden. „Jetzt wird das endlich möglich“, so Kurz.