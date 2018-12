Kurz mahnt Rumänien zu Rechtsstaatlichkeit

Bundeskanzler übergab in Bukarest die EU- Ratspräsidentschaft an Staatschef Johannis

Die symbolische Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft nutzte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Bukarest dazu, dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis den Rücken zu stärken. Er danke Johannis, dass dieser „als Präsident ein Auge auf die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in Rumänien hat“. Johannis steht im offenen Konflikt mit der von den Sozialdemokraten (PSD) geführten Regierung von Vasilica Viorica Dancila. Diese wird auch vonseiten der Europäischen Union wegen ihres Vorgehens gegen eine unabhängige Justiz und gegen die Korruptionsbekämpfung kritisiert. Kurz warnte vor Maßnahmen wie die geplante Bankensteuer oder eine Deckelung des Erdgaspreises: Das würde dem rumänischen Wirtschaftsstandort schaden.

Positiv beurteilt unterdessen Christoph Leitl, Präsident der europäischen Wirtschaftskammerorganisation Eurochambres, im VOLKSBLATT-Gespräch den österreichischen EU-Ratsvorsitz.

„Mögliches erreicht“

„Das Mögliche wurde erreicht.“ Und: „Europa ist heute einiger als vor der österreichischen Präsidentschaft.“ So sei der Konflikt mit Italien beigelegt und zu Ländern wie Polen und Tschechien habe man „Dialogbrücken beschritten. Und Europa braucht Dialog.“