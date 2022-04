Kurz mal cross durch die Stadt

Was ist 3,7 Meter lang, wiegt ungefähr 950 Kilogramm, wird von einem 72 PS starken Dreizylinder angetrieben und bringt bis zu vier Passagiere sowie 231 Liter Gepäckraumvolumen ans Ziel? Der Toyota Aygo X, der hierzulande Ende April in fünf Ausstattungslinien an den Start geht.