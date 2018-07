Kurz: Österreich nimmt keine Bootsflüchtlinge aus Italien auf

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat seinem italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte in einem Brief eine Absage erteilt, einen Teil der 450 jüngst in Italien gelandeten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Conte hatte von den EU-Mitgliedsländern eine entsprechende Bereitschaft zur Aufnahme gefordert. Kurz wies in seinem Antwortschreiben darauf hin, dass Österreich bereits „seit 2015 über 150.000 Asylanträge angenommen hat und damit gemessen an der Bevölkerungszahl einen der höchsten Solidarbeiträge zur Migrationspolitik in der EU leistet, während viele andere EU-Mitgliedstaaten bisher sehr wenige Asylwerber aufgenommen haben.“ An einer zusätzlichen Umverteilung werde sich Österreich daher nicht beteiligen, stellte Bundeskanzler Kurz klar.