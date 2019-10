Kurz soll rot-weiß-rote Regierung bilden

24 Stunden, nachdem er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragt worden war, beginnt ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit jenen Gesprächen, die Klarheit über mögliche Koalitionsverhandlungen bringen sollen. Um elf Uhr sondiert er mit SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner, um 15 Uhr mit FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer und am Mittwoch dann mit Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Werner Kogler (Grüne).

Unabhängig davon, welche farbliche Kombination die künftige Regierung haben, ließen gestern nach einem Vieraugengespräch in der Hofburg sowohl Van der Bellen als auch Kurz deutlich erkennen, wo sie die Prioritäten der künftigen Regierungspolitik sehen.

Wirtschaftsabschwung ist größte Herausforderung

Für den mutmaßlichen künftigen Kanzler Kurz ist die größte Herausforderung, wie man mit dem „drohenden Wirtschaftsabschwung“ umgehe. Zweites großes Anliegen ist es Kurz, den „Weg der Steuerentlastung fortzusetzen“. Drittens will er den „entschlossenen Weg im Kampf gegen illegale Migration in Österreich und Europa“ weitergehen, um dann als vierten Punkt jenen Bereich zu nennen, den wiederum Van der Bellen als die größte Herausforderung bezeichnet hatte, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel.

Van der Bellen ist wichtig, „wer wofür regiert“

Ganz allgemein sagte Van der Bellen, er lese manchmal in den Medien, dass er in Sachen Regierungsbildung klare Vorstellungen hätte. Einen Wunsch, so der Bundespräsident, habe er „ganz sicher: Unabhängig von den Parteifarben in der Regierung wünsche ich mir eine rot-weiß-rote Regierung, das heißt, ein starkes Österreich in einem gestärkten Europa“. Ihm sei „nicht so wichtig, wer mit wem regiert, mir ist wichtig, wer wofür regiert,“ ließ Van der Bellen wissen.

Ausgeglichener Frauen- und Männeranteil

Neben dem Klimaschutz sprach der Bundespräsident auch die Unabhängigkeit der Justiz an: „Ich werde auf eine sorgfältige inhaltliche, politische und personelle Behandlung der Sicherheits- und Justizfragen im Rahmen des Regierungsbildungsprozesses großes Gewicht legen“, betonte er. Außerdem werde auf die sich eintrübende Konjunkturlage Rücksicht zu nehmen sein. Voraussetzung dafür sei ein moderner Bildungs- und Forschungssektor. „Last but not least“ wünschte sich Van der Bellen einen ausgeglichenen Frauen- und Männeranteil.

Zeit des Findens von Lösungen ist gekommen

Ganz allgemein appellierte er an die Parteien, ehrliche Verhandlungen zu führen: „Der Wahlkampf ist vorbei, die Zeit des Findens von Lösungen ist gekommen“. Er habe die Vertreter der Parteien in seinen Gesprächen ersucht, in den Verhandlungen „das Wohl Österreichs über allfällige parteitaktische Interessen zu stellen“, sagte Van der Bellen.

In die nun startenden Sondierungsgespräche will Kurz mit drei Zielen gehen. Er wolle dafür sorgen, dass die politische Kultur nach dem teilweise „sehr schmutzigen Wahlkampf“ wieder eine bessere werde. Außerdem will Kurz über eine mögliche parteiübergreifende Zusammenarbeit im Parlament sprechen. „Zum Dritten ist das große Ziel dieser Gespräche natürlich, eine stabile und handlungsfähige Regierung zu bilden.“ Er werde „alles tun, um dieses Land, unser schönes Österreich, in eine gute Zukunft zu führen”, versprach Kurz, um aber auch zu konstatieren: „Auf uns kommen intensive Wochen und Monate zu.“