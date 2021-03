Kurz spricht mit EU-Kollegen über Impfstoffverteilung

Heute empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz den Ministerpräsidenten von Bulgarien Boyko Borissov, den Ministerpräsidenten von Tschechien Andrej Babiš und den Ministerpräsidenten von Slowenien Janez Janša zu einem Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt zum Thema „Impfstoffverteilung in der EU“.

An diesem Arbeitsgespräch nehmen per Videokonferenz ebenso der Ministerpräsident von Lettland Krišjānis Kariņš und der Ministerpräsident von Kroatien Andrej Plenkovic teil.

Wie berichtet hatte Kurz Ende vergangener Woche die Impfstoffbeschaffung der EU für die verschiedenen Länder kritisiert und gemutmaßt, dass manche Länder aufgrund von Nebenabsprachen mehr Impfstoff in Bezug auf die Bevölkerungsgröße bekommen als andere.

LIVE ab 14 Uhr: „Impfstoffverteilung in der EU“

Mit Bundeskanzler Kurz, Ministerpräsident Borissov, Ministerpräsident Babiš und Ministerpräsident Janša

Übertragung beginnt um ca. 14 Uhr

Die Diskussion hat gestern dazu geführt, dass Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Ministerialbeamten Clemens Martin Auer aus dem zuständigen EU-Lenkungsausschuss genommen hatte.

Unterdessen hofft die EU-Kommission darauf, die von Bundeskanzler Kurz losgetretene Impfstoffdebatte zu einer „großen Solidaritätsaktion“ für die bei den Vakzin-Lieferungen ins Hintertreffen geratenen Länder wie Bulgarien oder Lettland auslösen wird.

Es sei nämlich „problematisch“, dass sich diese ärmeren Länder „nicht die teuren Impfstoffe leisten können“, sagte der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, am Montag in der „ZiB2“ des ORF.

Österreich habe bislang keine Nachteile bei der Impfstoffversorgung zu verzeichnen, hatten sowohl Kurz als auch nun Selmayr erklärt.

In Österreich seien bisher rund eine Million Dosen geimpft worden, was „etwas mehr als zwei Prozent“ der in der EU insgesamt verabreichten 50 Millionen Dosen entspreche. Eben diese zwei Prozent wären Österreich auch nach seinem Anteil an der EU-Bevölkerung zugestanden.