Kurz stellt EU-Afrika-Gipfel zu Migration in Aussicht

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitagabend die Abhaltung eines EU-Afrika-Gipfels zu Migrationsfragen während des EU-Ratsvorsitzes in Aussicht gestellt. Man stelle gerade „Überlegungen“ an für ein „Treffen der Union mit afrikanischen Staaten“ in der „zweiten Hälfte unseres Ratsvorsitzes“, sagte der Kanzler in der ZiB2.

In Bezug auf die am Gipfel vereinbarten „Anlandeplattformen“ wolle man zunächst mit Ägypten sprechen, wo es bereits jetzt eine „sehr sehr gute Zusammenarbeit“ gebe, sagte Kurz. Aber auch mit Libyen könne man sich eine vertiefe Kooperation vorstellen. Die Bereitschaft des Landes dazu sehe er durchaus. Der Kanzler betonte in dem Interview auch die wichtige Rolle von traditionell engen Beziehungen, wie etwa jene zwischen Spanien und Marokko. Die Kooperationen mit den afrikanischen Staaten sollen „Schritt für Schritt“ ausgebaut werden.

Laut dem Nachrichtenmagazin „profil“ geht man in Österreich aber davon aus, dass in den geplanten Aufnahmezentren keine Überprüfung des Flüchtlingsstatus stattfinden soll. „Aus unserer Sicht sollten dort keine Asylanträge gestellt werden können“, so Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal.

Weiters heißt es in dem Bericht, dass ein Ergebnis des EU-Gipfels vom Donnerstag und Freitag die Schaffung sogenannter „Anlandeplattformen“ gewesen sei, in die Bootsflüchtlinge gebracht werden sollten, um ihren Anspruch auf Asyl zu überprüfen. Im entsprechenden Abschnitt der Schlusserklärung heiße es unter Punkt 5, dass diese Anlandeplattformen die individuelle Situation von Asylsuchenden berücksichtigen und internationalem Recht entsprechen sollten. Allerdings dürften sie „keinen Pull-Faktor“ bilden, also keinen Anziehungspunkt für Flüchtlinge und Migranten darstellen.