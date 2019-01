Kurz stellt heute in Wien einen alten Antisemiten zur Rede

Von Manfred Maurer

Der älteste und der jüngste Regierungschef der Welt treffen sich heute in Wien. Der 93-jährige Mahathir bin Mohamad und sein 32-jähriger Gastgeber Sebastian Kurz werden brisanten Gesprächsstoff haben. Denn zwei Monate nach der vom Kanzler in der Bundeshauptstadt organisierten Antisemitismuskonferenz kommt mit dem Ministerpräsidenten von Malaysia ein berüchtigter Antisemit zu Besuch.

Sportboykott gegen Israel

Schon vorige Woche hatte eine Einladung Mahatirs zu einem Vortrag an der renommierten Oxford-Universität Proteste jüdischer Studenten zur Folge. Denn erst am Mittwoch hatte die malaysische Regierung angekündigt, keine Sportevents mit israelischen Teilnehmern mehr ausrichten zu wollen. Das überwiegend muslimische Land bekräftigte damit die Entscheidung, israelische Schwimmer von einem in Malaysia stattfindenden Qualifikationswettbewerb für die Paralympics 2020 in Tokio auszuschließen.

Dass der Sportboykott nur — wie offiziell betont — eine Solidaritätsaktion mit den Palästinensern ist, muss bezweifelt werden. Denn der seit Mai 2018 amtierende Mahathir, der schon von 1981 bis 2003 Regierungschef war, sorgt immer wieder mit antisemitischen Sprüchen der schlimmsten Art für Aufsehen. Im Jänner 2010 hatte er erklärt, dass „Juden in europäischen Ländern schon immer ein Problem“ gewesen seien. „Man musste sie in Ghettos einsperren und regelmäßig massakrieren. Aber dennoch überlebten sie, blühten auf und erpressten ganze Regierungen.“ Mahatirs Resümee; „Der Holocaust hat als Endlösung versagt.“

Im Oktober 2003 erntete er bei der Eröffnung einer Konferenz islamischer Staaten lauten Beifall für seine Ansicht, „die Juden beherrschen heute mittels Strohmänner die Welt. Sie lassen andere für sich kämpfen und sterben.“ Protest aus Europa und den USA quittierte Mahathir mit der Feststellung, die Kritik an ihm zeige nur, „dass die Juden die Welt kontrollieren“.

Kurz wird nicht schweigen

Gastgeber Kurz wird das heikle Thema heute Vormittag nicht mit Schweigen übergehen. Sein Sprecher Etienne Berchtold versichert gegenüber dem VOLKSBLATT: Der Bundeskanzler werde „das Thema Antisemitismus und die Einreise der israelischen Sportler jedenfalls ansprechen“.