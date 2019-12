Kurz will „Anfang Jänner fertig sein“

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz will die Koalitionsverhandlungen im neuen Jahr rasch abschließen. „Im Jänner gibt es eine Regierung“, sagte er zum „Kurier“.

„Ich will Anfang Jänner fertig sein“ zitierte ihn auch die „Krone“.

Wahlversprechen halten

„Wir kommen gut voran, und ich bin optimistisch, allerdings gibt es bei wesentlichen Themen noch Gesprächsbedarf.“ Für ihn sei es wichtig, „dass wir das einhalten, was wir im Wahlkampf versprochen haben“. Seinen Wähler sei er für seine „drei zentralen Versprechen“ im Wort: „Weiter ein Nulldefizit, eine Steuersenkung und weiterhin eine konsequente Linie im Kampf gegen die illegale Migration.“

Wichtig sei aber auch, dass sich im Koalitionsabkommen die Anliegen der Grünen wie Klimaschutz und Transparenz wiederfinden. Von türkis-blauen Prestigeprojekten wie den Kürzungen bei der Sozialhilfe (Mindestsicherung neu) will die ÖVP nicht abweichen. Auch die nächste Steuerreform dürfte dem Vernehmen nach Grundzüge der einst von ÖVP und FPÖ geplanten Senkung haben — allerdings mit einem „Öko-Fokus“: Klimaschädliches Verhalten soll teurer werden, der Öffentliche Verkehr dafür billiger.

Zu Grünen-Chef Werner Kogler habe er „ein sehr vertrauensvolles Verhältnis“, betonte Kurz im „Kurier“. Ziel von beiden sei es, ein Regierungsprogramm zu erarbeiten, „das zentrale Wahlversprechen beider Parteien widerspiegelt. Das braucht Zeit“. Zwischenzeitlich seien die Verhandlungen zwar etwas zäh gewesen, zuletzt aber habe die türkis-grüne Sache wieder Fahrt aufgenommen. „Österreich“ berichtet sogar, dass die ÖVP neun Ministerposten bekommen soll, die Grünen vier.

Grünen-Chef Werner Kogler plädierte hingegen gestern für ein ruhiges Weiterverhandeln. Zwar sei der Zeitplan durchaus realistisch, „es kann aber auch länger dauern“. Es gebe auch noch Themen, die noch gar nicht verhandelt wurden — etwa das Europakapitel. Die Grünen Kernpunkte müssten jedenfalls enthalten sein. „Sonst sind wir halt nicht dabei.“ Irritiert sei er angesichts der Interviews von Kurz übrigens nicht gewesen.

Steirisches Finale

Womöglich die letzten Verhandlungsgespräche zur Bildung einer Koalition in der Steiermark führten gestern LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ). Bei dem Treffen sei die Zuständigkeit für die Gemeinden besprochen worden. Bisher wurde die Zuständigkeit für die Gemeinden unter den beiden Koalitionspartner aufgeteilt, damit jeder „seinen“ Kommunen Bedarfszuweisungen zukommen lassen kann. Nun wurde kolportiert, dass die ÖVP die Gesamtzuständigkeit für alle Gemeinden wolle. Das ist für Lang eine der zu Beginn der Verhandlungen angesprochenen „roten Linien“, vor allem im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen am 22. März 2020. Wie sich die beiden Parteispitzen das ausmachen, dürfte erst heute am Montag bekannt gegeben werden. Am Vormittag werden die Gremien beider Parteien tagen. Seitens der ÖVP hieß es, dass das Treffen jedenfalls stattfinden werde — entweder um die Einigung zu beschließen, oder zumindest um einen Zwischenbericht abzuliefern. Läuft alles nach Plan und stimmen die Gremien einer möglichen Einigung zu, könnte schon zu Mittag und damit rechtzeitig vor der geplanten konstituierenden Sitzung des Landtags am Dienstag die neue Koalition verkündet werden.