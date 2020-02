Kurz will bei Trump „guten Draht“ zu USA pflegen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fliegt am Sonntag in die USA, wo er am Dienstag im Weißen Haus Präsident Donald Trump treffen wird. Im Zuge des für eine Stunde anberaumten Arbeitsgesprächs soll es unter anderem um den Ausbau der bei Kurz’ erstem Besuch im Vorjahr vereinbarten „strategischen Partnerschaft“ mit den USA, „den drohenden Handelskrieg zwischen der EU und den USA“ und „eine engere Zusammenarbeit für Stabilität am Westbalkan“ sowie den Kampf gegen den Terrorismus gehen.

„Es werden aber auch Fragen wie der Kampf gegen den Klimawandel und die Abrüstung angesprochen“, betonte der Kanzler, den Außenminister Alexander Schallenberg, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie Europaministerin Karoline Edtstadler (alle ÖVP) begleiten werden.

Auch Wirtschaftsfragen werden nicht zu kurz kommen. Kurz: „Als kleines, exportorientiertes Land im Herzen Europas haben wir ein großes Interesse an guten Kontakten nach Westen wie nach Osten. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei ein guter Draht zur Supermacht USA, unserem zweitwichtigsten Handelspartner nach Deutschland.“

Am Montag wird Kurz beim Kongress der größten überparteilichen pro-israelischen Organisation in den USA (AIPAC, The American Israel Public Affairs Committee) eine Rede halten.