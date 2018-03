Kurz will Türkei nicht in der EU

Das kurze Tauwetter in den österreichisch-türkischen Beziehungen dürfte vorbei sein: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach sich am Donnerstag bei einem Besuch in Bulgarien für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. Er sei für „Zusammenarbeit mit der Türkei“, aber gegen einen EU-Beitritt, so Kurz vor seinem Treffen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Auch müsse man die in die Türkei fließenden EU-Gelder überdenken.

Vorige Woche war das heikle Thema EU-Beitritt bei einem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Wien noch explizit ausgeklammert worden.

Bulgarien, das gegenwärtig den EU-Ratsvorsitz innehat, gilt aufgrund der geografischen und wirtschaftlichen Nähe sowie wegen der großen türkischen Minderheit im Land als Befürworter eines Beitritts der Türkei.

Abgesehen von dieser Diskrepanz waren sich Kurz und Borissow in vielen Fragen einig. Kurz bedankte sich für die bulgarischen Bemühungen beim Schutz der EU-Außengrenzen. Österreich unterstütze auch einen Beitritt Bulgariens zum Schengenraum, betonte Kurz. Bei der EU-Integration des Westbalkans sei man auf einer Linie.

Kurz forderte in Sofia auch, dass die EU „in großen Fragen stärker kooperieren und schlagfertiger werden“, sich dafür aber in „kleinen Fragen, wo Nationalstaaten oder Regionen alleine entscheiden können“ zurücknehmen solle.