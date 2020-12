Kurzarbeit wurde heuer in Österreich massiv genutzt

Etwa 1,16 Millionen Österreicherinnen und Österreicher waren heuer in Kurzarbeit. Abgerechnet wurden bisher knapp 5,5 Mrd. Euro, mit dem Höhepunkt im April, allerdings können für den Herbst noch Anträge gestellt werden. Für die ersten sechs Monate wurden 5,2 Mrd. Euro ausbezahlt, geht aus einer Aufstellung des Arbeitsministeriums hervor. Gut zwei Drittel der ursprünglich beantragten Gelder wurden tatsächlich ausgeschöpft, in Wien war dieser Anteil am höchsten.

Fast 300.000 Menschen in der Warenerzeugung mussten in Kurzarbeit gehen, weitere 275.000 im Handel. Im Vergleich dazu war die Kurzarbeit in Hotellerie & Gastronomie sowie im Bau mit jeweils knapp über 100.000 Betroffenen weniger intensiv genutzt. Aber im zeitlichen Verlauf kam es zu einer starken Verschiebung. Während im Frühjahr ein Drittel aller Jobs in Kurzarbeit auf den Handel entfiel, war im Herbst die Warenherstellung am stärksten betroffen. Bei den Lehrlingen zeigte sich hingegen ein starker Rückgang: Waren im April noch 48.000 in Kurzarbeit, so fiel die Zahl der Betroffenen bis September auf knapp 4.000.

Der Höhepunkt der Kurzarbeit war eindeutig der April, in dem Monat alleine wurden 1,86 Mrd. Euro für Kurzarbeit abgerechnet. Auch im Mai floss noch über eine Mrd. Euro (1,25 Mrd. Euro). Danach gab es bis September einen stetigen Rückgang, für die zweite Lockdownphase im Herbst liegen noch keine belastbaren Zahlen vor, da noch weiter Anträge gestellt werden können.

Die durchschnittlichen Einkommen der Menschen in Kurzarbeit sind im Jahresverlauf etwas gestiegen. Im April lag das Medianeinkommen (die Hälfte verdiente mehr, die Hälfte weniger) bei 2.250 Euro. Bis September stieg das Medianeinkommen auf 2.380 Euro. Die Unternehmen nutzen die Kurzarbeit stärker, um Fachkräfte zu halten, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Die Reduktion der Arbeitszeit ging hingegen zurück. Im März haben die Unternehmen, die Kurzarbeit nutzten, ihre Arbeitszeit um fast 70 Prozent gesenkt, im Herbst hingegen nur mehr um 43 Prozent.