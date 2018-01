Kuttin setzt auf Steigerung: „Spätestens am Kulm“

Heinz Kuttin verglich seine Stimmung nach dem dritten Tourneebewerb in Innsbruck mit dem Wetter. Es hatte aus grauem Himmel in Strömen geregnet. „Gespräche, Gespräche, Gespräche, damit die Mannschaft wieder aufgerichtet wird“, nannte der Cheftrainer die Aufgaben nach der Enttäuschung am Bergisel.

Stefan Kraft, der nur 24. geworden war, sei zu aggressiv gesprungen, erklärte Kuttin. „Das kann nicht funktionieren.“ Loben konnte der Kärntner an diesem Tag nur den zehntplatzierten Michael Hayböck („Er kommt immer besser in Schwung“) und Debütant Clemens Leitner (29.). „Die anderen wollen es etwas zu sehr erzwingen.“

Der Chef des großen ÖSV-Betreuerteams bezeichnete es als „toll zu sehen“, wie jeder trotz dieser nicht befriedigenden Situation weiterarbeite. Doch auch Kuttin will eine baldige Steigerung. „Wir müssen es schön langsam in den Griff bekommen, dass wir auch im Wettkampf solche Sprünge zeigen wie teilweise im Training und in der Quali. Spätestens am Kulm erwarte ich mir, dass das zurückkommt“, sagte der Coach am Tag vor seinem 47. Geburtstag.

Die nächste Chance bietet sich aber am Samstag beim Tourneefinale in Bischofshofen. „Das liegt einigen unserer Athleten sehr, sehr gut, die Vorfreude ist groß. Vielleicht kommt die Leichtigkeit zurück. Darauf arbeiten wir hin“, betonte Kuttin.