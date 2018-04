Kylie Minogue: Golden (Warner)

Kylie Minogues 14. Album „Golden“ setzt ganz auf Honkytonk, Jeans-Combo und Lederboots. Das heißt Redneck-Sound. Mit dem Album-Opener „Dancing“ führt Kylie erstmal ganz sanft an ihren neuen Stil heran. Zwar wird der Song getragen von Stampf-Beat und dem Glamour-Pop, für den sie bekannt geworden ist. Doch sind das im Hintergrund etwa ein Banjo und Fingerschnipser? Fans hätten sich von einem Kylie-Track mit dem Titel „Dancing“ sicher etwas saftigeres als Volkstanz im Discoschuppen gewünscht. Andererseits kann man ihr auch nicht vorwerfen, sie komme auf „Golden“ als Johnny-Cash-Apologetin daher. Dazu versteht sie sich zum Glück noch als Popsängerin, die seit jeher auf den Dancefloor schielt. Doch tauchen diesmal auch ungewöhnlich häufig Mitmach-Claps und Background-Uuh-Aahs auf. Mancher Truckerfahrer wird sicher gern den Beat von Squaredance-Nummern wie „One Last Kiss“ oder „Stop Me From Falling“ mitklopfen. Die Platte hat einige solcher Tracks aufzuweisen, die in die Beine gehen und Spaß machen. Andere wieder sind so austauschbar wie überflüssig.

S. Fischer