Kyrgios verpasst nach Fünfsatz-Krimi Halbfinale der US Open

Tennisstar Nick Kyrgios hat das Halbfinale der US Open in New York verpasst. Zwei Tage nach seinem herausragenden Sieg gegen Titelverteidiger Daniil Medwedew musste sich der Australier in einem Fünfsatz-Krimi dem Russen Karen Chatschanow mit 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3) und 4:6 geschlagen geben. Während des Spiels ließ sich Wimbledon-Finalist Kyrgios, dem zu viele Fehler unterliefen, an der Wade behandeln.

Chatschanow trifft in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale am Freitag auf den Norweger Casper Ruud. Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud hatte zuvor den Italiener Matteo Berrettini glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) besiegt und sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler qualifiziert. Im Falle eines Finaleinzugs könnte Ruud nach dem Event Platz eins der Weltrangliste von dem Russen Medwedew übernehmen.