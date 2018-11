„Labèques“ gratulieren Bernstein

Von Paul Stepanek

Nach zwanzig Jahren gelang es einer Privat-Initiative erneut, die schon legendären Schwestern Katia und Marielle Labèque für ein Konzert im Hörschinger „KUSZ“ (Kultur- und Sport-Zentrum) zu gewinnen: Am 5. November präsentierten die beiden Klavier-Virtuosinnen vor vollem Haus — aus großem Umkreis waren Fans angereist — ein rein amerikanisches Programm mit Werken von Philip Glass und von Leonhard Bernstein.

Zu Beginn waren fünf Stücke des 81-jährigen Phil Glass zu hören, eine charmante Auswahl seiner typischen „minimal music“ für Klavier, teils solo, teils im Duo. Eine einfache melodische Grundstruktur wird girlandenartig von nur scheinbar gleichförmigen Akkord-Ketten umspielt, die im Verein mit dynamischen Effekten zu einem „runden“ Ergebnis führen. Schon da blitzte die konzentrierte Virtuosität der Labèques auf, die sie nach der Pause gemeinsam mit den Perkussionisten Gonzalo Grau und Raphael Seguinier voll und ganz in Bernsteins „West Side Story“ investierten. Die Labèque-Schwestern haben zu dieser 17 Sätze umfassenden Version des überaus populären Musicals für zwei Klaviere und Schlagzeug eine intensive Beziehung: Bereits in den 80er Jahren erstellte Irwin Kostal, der an der originalen Orchestrierung der „West Side Story“ führend beteiligt war, auf Wunsch der „La- bèques“ dieses Arrangement — übrigens das einzige, das von Bernstein persönlich autorisiert wurde.

Virtuos und mit hörbarer Freude

Unter direkter rhythmischer Einbindung des Publikums (bei „Prologue“, „Mambo“ und „Cool“) widmete sich das Quartett virtuos und mit hörbarer Freude dieser Fassung: Die komplexe Struktur der genialen Komposition Bernsteins wurde analytisch ebenso vermittelt wie emotional deren ungebrochener Zauber in Melodien und Rhythmen. Stürmischer Applaus forderte eine Zugabe: „I like to be in America“.