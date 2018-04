Labor konnte Gift-Herkunft im Fall Skripal nicht klären

Für das britische Militärlabor ist eine russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht eindeutig nachweisbar. Dass es sich um Nowitschok oder ähnliche Substanzen gehandelt habe, stehe aber fest, erklärte der Chef des zuständigen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, am Dienstag. Diese wissenschaftlichen Informationen seien an die britische Regierung gegangen, so Aitkenhead.

„Wir haben seinen genauen Ursprung nicht identifiziert“, sagte Aitkenhead dem Sender Sky News über die Analysen des Giftes. Das zur militärischen Verwendung gedachte Nervengift Nowitschok wurde vom sowjetischen Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt. Die britische Regierung wirft der Regierung in Moskau vor, hinter dem Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia am 4. März im englischen Salisbury zu stecken. Beide kamen in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus, inzwischen ist die Tochter auf dem Weg der Besserung.

Der Anschlag von Salisbury hat die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zusätzlich massiv belastet. Als Konsequenz aus dem Anschlag wiesen Großbritannien und mehr als 20 Partnerländer wie Deutschland, Frankreich und die USA – nicht aber Österreich – dutzende russische Diplomaten aus. Russland wies daraufhin seinerseits dutzende Diplomaten aus.

Auf russischen Antrag hin gehen Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) dem Vorwurf Großbritanniens nach, dass Russland hinter dem Giftanschlag stecke. Der OPCW-Exekutivrat befasst sich am Mittwochvormittag in einer Sondersitzung in Den Haag mit dem Fall Skripal. Das bestätigte die Organisation am Dienstag in Den Haag.

OPCW-Experten hatten Spuren des Giftes untersucht. Doch es war zunächst unklar, ob bei der Sondersitzung bereits Ergebnisse der Untersuchung vorgelegt werden. Russische Behörden hatten gefordert, in die Ermittlungen mit einbezogen zu werden. Andernfalls würden sie die Untersuchungsergebnisse der OPCW-Experten nicht anerkennen. Auf Antrag Russlands sollte die Sitzung auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Russland hatte der OPCW zuvor einen Fragenkatalog zur Klärung des Vorfalls geschickt. Nach russischen Angaben wollte die Organisation noch vor Beginn der Sondersitzung die Fragen beantworten. Die OPCW mit Sitz in Den Haag ist verantwortlich für die Umsetzung der Chemiewaffenkonvention aus dem Jahre 1997.