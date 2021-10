Kürzlich wurden an zentralen Punkten in Oberösterreich Schnellladestationen für E-Autos in Betrieb genommen – in Vöcklabruck, Mattighofen, Bad Ischl, Rohrbach und in Grieskirchen; nutzbar mit der Ladekarte der Energie AG.

„Unser Ziel ist, dass E-Mobilität im Alltag ankommt und selbstverständlich wird. Daher arbeiten wir konsequent am Ausbau unserer Ladeinfrastruktur“, sagt Generaldirektor Werner Steinecker. Die Energie AG betreibt aktuell 245 öffentliche Ladepunkte an mehr als 125 Standorten.