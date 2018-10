Ladendieb attackierte Baumarkt-Detektiv

REGAU — Mit Fäusten, einem Eisengestell und Schalstein ist ein Ladendieb am Montagvormittag in Regau (Bez. Vöcklabruck) auf einen Baumarkt-Detektiv losgegangen. Dieser hatte den 53-Jährigen gestellt, nachdem er einen Rollmeter gestohlen hatte. Als beide Männer zum Detektivbüro gingen, schlug der 53-Jährige unvermittelt mit beiden Fäusten auf den anderen ein. Der Detektiv setzte seinen Pfefferspray ein, woraufhin der Mann davonlief. Bei einem Drive-in auf dem Baumarkt-Areal schnappte er sich das Eisengestell einer Scheibtruhe und schlug damit in Richtung seines Verfolgers. Der 60-Jährige duckte sich rechtzeitig, sodass das Gestänge über seinen Kopf flog.

In Toilette verbarrikadiert

Daraufhin nahm der Dieb einen Schalstein von einer Palette, zertrümmerte ihn und warf mit den Teilen nach dem Detektiv. Als der seine Waffe zog, flüchtete der 53-Jährige in die Toilette und verbarrikadierte sich dort. Nachdem die inzwischen eingetroffenen Polizisten ihn mehrmals dazu aufgefordert hatten, sperrte er die Tür auf und ließ sich festnehmen. In der Polizeiinspektion Vöcklabruck schrie er noch herum und beschädigte eine Glocke. Der 53-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.