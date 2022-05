Ladendieb in Linzer Drogerie beobachtet – Zeugin mit Messer bedroht

Weil ein Ladendieb eine Zeugin in einem Drogeriemarkt in Linz am Dienstag um 8.00 Uhr offenbar mit einem Messer bedroht hat, ist der 28-Jährige in Haft genommen worden.

Die Frau hatte laut ihren Angaben beobachtet, wie der Beschuldigte ein Herrenparfum mitgehen ließ. Als sie ihn aufforderte, das Diebesgut zurückzugeben, habe er ihr die Waffe vorgehalten, berichtete die Polizei.

Während die Beschreibung des Flüchtigen noch per Funk an die Polizeistreifen durchgegeben wurde, erkannten drei Kollegen den Gesuchten. Zu Fuß nahmen sie die Verfolgung auf und stoppten den Mann kurze Zeit später.

Bei der Durchsuchung fanden sie sowohl den Herrenduft als auch ein Taschenmesser. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.