„Lady Bird ist das Gegenteil von mir!“

Mit Greta Gerwig sprach Aliki Nassoufis

Als Schauspielerin und Drehbuchautorin wurde Greta Gerwig („To Rome With Love“) bekannt. Nun feiert sie mit ihrem Regiedebüt ihren bis dato größten Erfolg: Für „Lady Bird“, der von einer rebellischen Teenagerin erzählt, war sie heuer für den Regie-Oscar nominiert. Den gewann sie dann zwar nicht, dafür aber zahlreiche andere Auszeichnungen, darunter den Golden Globe in der Kategorie „Bestes Musical oder Komödie“.

„Lady Bird“ ist Ihr erster Film, bei dem Sie alleine Regie geführt haben. Wie sind Sie als Regisseurin?

GERWIG: Wenn ich Regie führe, kommen nur meine besten Eigenschaften zum Vorschein. Irgendwie werde ich besser als die Summe meiner verschiedenen Teile. Ich weiß nicht, ob das an der Umgebung oder der kollaborativen Natur des Filmemachens liegt — jedenfalls zeigt sich dann die beste Version meines Selbst. Ich weiß auch sehr genau, was ich haben will. So möchte ich zum Beispiel, dass alles genau so gesagt wird, wie ich es im Drehbuch geschrieben habe. Gleichzeitig lasse ich mich von den Schauspielern gern überraschen. Ich möchte, dass sie zu 100 Prozent mit der Rolle verschmelzen. Sie sollen sich wohlfühlen und Dinge ausprobieren können. Ich selber mag Proben und den Aufbau einer gemeinsamen Sprache. Sobald man aber am Set ist, ist die Zeit der Diskussionen vorbei.

Sie haben selber schon häufig als Schauspielerin gearbeitet. Hat Ihnen diese Erfahrung geholfen, hinter die Kamera zu wechseln?

Gerade weil ich so viele Dreherfahrungen hatte, wusste ich, was mich verärgert und wie ich nicht sein wollte. Deswegen habe ich versucht, nur Menschen um mich herum zu haben, mit denen ich viele Stunden am Tag verbringen wollte — und das jeden Tag. Außerdem habe ich Regeln festgesetzt, die mir für eine gute Arbeitsatmosphäre wichtig waren. Dazu gehörte auch, dass ich keine Mobiltelefone am Set erlaubt habe. Die sind eine enorme Quelle für Ablenkung. Gerade Schauspieler reißt das Lesen auf Plattformen wie Insta-gram immer wieder aus ihren Rollen.

Sie sind — wie Ihre Hauptfigur — im kalifornischen Sacramento aufgewachsen. Da drängt sich die Frage förmlich auf: Wie viel von der jungen Lady Bird steckt in Ihnen?

Sie ist das Gegenteil von mir! Als ich Teenager war, habe ich mir nie einen anderen Namen gegeben. Ich habe mir nie meine Haare in grellem Rot gefärbt. Ich war eher jemand, der anderen Menschen gefallen wollte. Ich denke, das war auch der Grund, warum ich diese Geschichte geschrieben habe: Dieses Mädchen, das so fehlerhaft, aber gleichzeitig auch sehr mutig und bewundernswert war, gab mir die Chance, etwas zu erkunden, was ich nie sein konnte. Fast wünsche ich mir, ich wäre sie gewesen. Es stimmt natürlich: Ich komme aus Sacramento und bin auf eine katholische Mädchenschule gegangen. Das ist real. Aber die Figur Lady Bird ist die Erfüllung eines Traumes.

Und wie ist es mit der komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung aus dem Film?

Der Charakter der Mutter ist ganz anders als der meiner Mutter. Das war nichts Autobiografisches — mehr etwas, das sich für mich sehr echt angefühlt hat. Ich hatte keine Probleme, genügend Inspirationen für Mutter-Tochter-Beziehungen zu finden: Man kann jede Frau auf der Straße fragen: „Wie ist die Beziehung zu Ihrer Mutter?“ Das wird nie eine kurze, ein-Satz-Antwort werden! Niemand wird nur sagen: „Die ist toll“. Das gibt es einfach nicht; es sind immer sehr komplexe und wunderschöne und sehr nuancierte Beziehungen. Genau diese Dualität, diese Spannung wollte ich darstellen.

2010 war Kathryn Bigelow mit „Tödliches Kommando — The Hurt Locker“ die erste Frau, die einen Regie-Oscar gewann. Sie selbst waren für „Lady Bird“ als erst fünfte Frau für einen Regie-Oscar nominiert. Es ist ein Männer-dominierter Bereich. Wie wichtig sind weibliche Vorbilder?

Die Regisseurinnen, die ich kennenlernen durfte, haben mich ermutigt und mir klargemacht, dass man durchhalten muss. Ich hoffe nun selber auch, dass junge Frauen in meinem Alter oder etwas älter, sehen, dass ich all dies erreicht habe — mit dem ersten Film, bei dem ich alleine Regie geführt und wo ich selbst das Drehbuch geschrieben habe. Ich hoffe, dass ihnen das ebenfalls die Courage gibt, durchzuhalten, dass sie ihre Filme machen und ihre Stimmen gehört werden. Ich weiß noch, wie ich gesehen habe, als Kathryn Bigelow als erste Frau ihren Regie-Oscar gewann. Das hat mir persönlich sehr viel bedeutet. Ich glaube, dass diese Sichtbarkeit sehr wichtig ist.