Länder bereit für Flüchtlings-Aufnahme

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz die Bereitschaft der Bundesländer betont, Flüchtlinge aufzunehmen.

„Falls notwendig, werden alle Bundesländer ukrainische Kriegsflüchtlinge aufnehmen“, so Wallner. Auch für LH Thomas Stelzer (ÖVP) ist „oberstes Credo, menschliches Leid und eine weitere Eskalation zu verhindern und die Gewaltspirale zu stoppen.

Wir stehen selbstverständlich zu unserer humanitären Verantwortung. In enger Abstimmung mit dem Bund bereitet sich Oberösterreich bereits auf die Auswirkungen dieser Krise vor – insbesondere im Hinblick auf etwaige Flüchtlingsbewegungen oder auf die Energiesituation.“

Die rot-pinke Stadtregierung in Wien zeigte sich ebenfalls entsetzt und kündigte Hilfe an. „Noch heute werden erste Hilfslieferungen von medizinischem Material von Wien aus in die Ukraine aufbrechen und das wird weiter fortgesetzt“, so Bgm. Michael Ludwig (SPÖ).

Besorgt zeigt sich auch Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich und der Caritas Europa: „Es droht eine humanitäre Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.“ Die Caritas habe deshalb 300.000 Euro für Soforthilfe-Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Sowohl die Caritas als auch die Volkshilfe haben eine Spendenaktion gestartet, um Geld für Hilfe vor Ort zu sammeln. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz Franz Lackner hat zu einem „sofortigen Ende der kriegerischen Handlungen und zu Gebet sowie humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine“ aufgerufen.