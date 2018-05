Länder nennen die Regress-Kosten

Auf mindestens 444,7 Millionen Euro summieren sich die Forderungen der Bundesländer als Kostenersatz für den abgeschafften Pflegeregress — allerdings fehlen noch die Angaben des Burgenlandes. Womit für die Landeshauptleutekonferenz am Donnerstag und Freitag für eines der heikelsten Themen nun erstmals eine konkrete Zahl auf dem Tisch des Finanzministers liegt.

Wien will am meisten

Ursprünglich hatte der Bund als Kostenersatz den Ländern und Gemeinden 100 Millionen Euro geboten. Allerdings hat selbst Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) vorige Woche nach einem Treffen mit den Ländervertretern angekündigt, dass die 100 Millionen Euro „wahrscheinlich nicht ausreichen werden“.

Ein Rundruf der APA in den Landesregierungen hat nun ergeben, dass die Stadt Wien mit 110 Millionen Euro die größte Forderung angemeldet hat. 100 Millionen verlangt die Steiermark vom Bund. Oberösterreich will 65,7 Millionen, Niederösterreich 63 Millionen. Salzburg meldete dem Finanzministerium 34,7 Millionen, Tirol 30 Millionen, Vorarlberg 21,3 Millionen und Kärnten 20 Millionen Euro. Burgenlands LH Hans Niessl indes will keinen Pauschalbetrag „für die Zukunft“ ausgehandelt wissen, es benötige eine „nachhaltige“Lösung.

Thema Mindestsicherung

Auf der Tagesordnung der LH-Konferenz in Wien steht mit dem Thema Mindestsicherung noch eine weitere Finanzfrage — konkret besprochen werden sollen laut Tagesordnung „die Auswirkungen der geplanten Abschaffung der Notstandshilfe und Integration in die Mindestsicherung auf Länder und Gemeinden“. Bekanntlich will die Regierung die Notstandshilfe abschaffen und Langzeitarbeitslose in die von den Ländern teilfinanzierte Mindestsicherung verschieben, Dagegen regt sich in den Ländern Widerstand, denn hier geht es um Kosten in Milliarden-Höhe. Rund 170.000 Menschen beziehen Notstandshilfe, die Ausgaben dafür liegen bei mehr als 1,5 Milliarden Euro.

Kompetenzentflechtung

Weitere Themen der LH-Konferenz sind die „Kompetenzentflechtung und Strukturbereinigung zwischen Gebietskörperschaften, die Abschaffung der Aktion 20.000, die Sorge über den Rückgang an Zivildienern sowie die Suche nach einer einheitlichen Linie in Sachen ORF-Gesetz. Neben Finanzminister Löger ist auch Justiz- und Reformminister Josef Moser Gast bei der der Konferenz der Landeshauptleute.