Länger arbeiten, aber nur freiwillig

Im Streit um flexible Arbeitszeiten hat am Donnerstag die Koalition versichert, ihren Antrag zur Höchstarbeitszeit noch abzuändern und die Freiwilligkeit von längerer Arbeit sicherzustellen. In einer gemeinsamen Stellungnahme kündigten die Klubchefs August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ) „Klarstellungen“ vor dem parlamentarischen Beschluss an.

Sachlichkeit eingemahnt

Klar sei, dass der 8-Stunden-Tag bleibe: „Wer freiwillig mehr arbeiten möchte, wird das in Zukunft können und somit entweder mehr Freizeit oder mehr Geld bekommen.“ Die Klubobleute richteten zudem wie am Tag davor Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Linz einen Aufruf an alle Interessenvertreter, „sachlich zu bleiben, keinen falschen Jubel und keine Unwahrheiten zu verbreiten“. Auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wehrt sich gegen den Vorwurf eines Sozialabbaus wegen der Arbeitszeitverlängerung. „Es gibt die 40-Stunden-Woche und den 8-Stunden-Tag — dazu stehen wir“, sagte sie. Auf die Frage, ob die Freiwilligkeit bei Mehrarbeit gesichert sei, folgte ein „Ja — und die Zuschläge auch.“ Auch Helmut Feilmayr, ÖAAB-Landesobmann-Stv. und Vizepräsident der Arbeiterkammer OÖ, pocht auf die Freiwilligkeit und verlangt, dass die 11. und die 12. Überstunde immer zuschlagspflichtig sein müssten.

Stopp für Werbespots

Die Wirtschaftskammer hat übrigens ihre geplanten TV-Spots zum 12-Stunden-Tag gestoppt. „Willkommen in der neuen Welt der Arbeit“ heißt das auf Youtube veröffentliche Gute-Laune-Lied — auch zu hören unter „wirschauenauf-oesterreich.at“ —, in dem die von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante flexible Arbeitszeitgestaltung gelobt und die Ausweitung der Höchstarbeitszeit als etwas Gutes für die Arbeitnehmer dargestellt wird. Im Netz löste das Imagevideo einen Sturm der Kritik aus. Bei mehr als 235.000 Aufrufen (Stand Mittwoch) wurde das Video 313 Mal positiv und 12.741 Mal negativ bewertet. „Das Thema wurde früher als erwartet in den parlamentarischen Prozess eingebracht, was unsere Planung beeinflusst hat“, erklärte WKÖ-Sprecherin Sonja Horner.

Die Arbeiterkammer (AK) hat indes bei der Hauptversammlung in Feldkirch die geplante Arbeitszeitausweitung dezidiert abgelehnt. Und Rainer Wimmer, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft und der sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG), drohte unverhohlen: „Alles, was uns die Arbeitgeber über die Regierung wegnehmen, werden wir uns über die KV-Runde zurückholen.“

ÖGB-Demo in Wien

Der ÖGB ruft sogar unter dem Titel „NEIN zum 12-Stunden-Tag“ zur Demo am 30. Juni nach Wien. Auch eine SPÖ-Abordnung aus OÖ werde daran teilnehmen, erklärte SPÖ-GF Bettina Stadlbauer gestern in Linz bei der Präsentation der aktuellen Mitgliederbefragung mit OÖ-Bezug. Am Tag davor (29. Juni) wird im Parlament die Arbeitszeit-Änderung zum Thema, ab Mittag wird die von der SPÖ geforderte Sondersitzung abgehalten.