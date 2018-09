Lässt Erdogan seine „Geiseln“ frei?

Von Manfred Maurer

Wirtschaftlich in Not und außenpolitisch zunehmend isoliert zeigt Recep Tayyip Erdogan neuerdings eine etwas freundlichere Seite: Schon in New York suchte der türkische Präsident am Rande der UNO-Vollversammlung Kontakt zu westlichen Amtskollegen und verzichtete auf provokante Sprüche. Sein Sprecher twitterte sogar ein Foto, das ihn in freundlicher Unterredung mit US-Präsident Donald Trump zeigt, mit dem er sich noch vor Kurzem harte Auseinandersetzungen um einen inhaftierten US-Priester geliefert hatte. Und mit Bundespräsident Alexander van der Bellen war er sich einig im Bemühen um bessere bilaterale Beziehungen. Ob Van der Bellen auch etwas für den in der Türkei unter Terrorverdacht inhaftierten Österreicher erreichen konnte, wollte man in der Hofburg unter Verweis auf die vereinbarte Vertraulichkeit nicht sagen, doch ohne Freilassung des jungen Mannes wird es mit der Verbesserung der Beziehungen nichts werden.

Denn der linke Student und Autor ist kaum ein Terrorist, sondern wird als politischer Faustpfand Erdogans betrachtet. Also de facto als Geisel.

Das gilt auch für jene fünf Deutschen, die in der Türkei noch immer inhaftiert sind. Und solange Erdogans (nicht wirklich unabhängige) Justiz nicht die entsprechenden Entscheidungen fällt, wird die Charmeoffensive, die der Türke gestern aus New York kommend in Berlin gestartet hat, ins Leere laufen.

Dass seine dreitägige Visite ein Staatsbesuch mit höchsten protokollarischen Ehren ist, darf Erdogan zwar als diplomatischen Triumph verbuchen, den ihm vor allem die deutsche Opposition nicht gönnt. Dafür schwingt er nicht mehr wie noch vor einem Jahr die Nazi-Keule gegen Deutschland, sondern spricht von der Lösung von Problemen mit „einem Höchstmaß an Empathie“.

Steinmeier: Besuch noch keine Normalisierung

Für eine Aufwertung des Beziehungsstatus „kompliziert“ braucht es allerdings mehr, als der neuerdings schaumgebremsten Rhetorik. Das machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag klar, indem er vor seinem heutigen Treffen mit Erdogan überzogene Erwartungen dämpfte: „Dieser Besuch ist kein Ausdruck von Normalisierung. Davon sind wir weit entfernt. Aber er könnte ein Anfang sein.“

Steinmeier verlangte sichtbare Schritte für mehr Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Und natürlich werden er sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel heute und morgen die Freilassung der fünf Deutschen verlangen.