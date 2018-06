Lage für Merkel „sehr ernst“

Treffen der deutschen Koalitionsspitzen ohne Einigung in Asylfrage — Merkels Schicksal hängt an EU-Gipfel

Die gute Nachricht: Die deutsche Regierung bringt etwas weiter. CDU/CSU und SPD beschlossen am Mittwoch eine Erhöhung des Kindergeldes sowie steuerliche Entlastungen für Familien. Die schlechte Nachricht: Der schwarze Familienkrach um die Asylpolitik ist nach der nächtlichen Krisensitzung der Koalitionsspitzen nicht ausgestanden. Damit hängt das Schicksal von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Brüsseler EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag.

„Die Lage ist sehr ernst“, sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU). Die CSU droht weiter mit einem nationalen Alleingang bei der Zurückweisung von in anderen Staaten bereits registrierten Flüchtlingen an der Grenze, sollte es keine Lösung auf europäischer Ebene geben.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will Merkel nicht mehr Zeit einräumen bei der Suche nach dieser europäischen Lösung. Die CSU will am Sonntag über die Ergebnisse des EU-Gipfels beraten und ab Montag mit der Rückweisung von Asylsuchende an der Grenze beginnen. Das wäre für Merkel der Casus Belli: Sie könnte Innenminister Horst Seehofer (CSU) entlassen, was nach dem Scheitern der deutschen Elf bei der Fußball-WM auch das Ende des rot-schwarzen Regierungsteams bedeuten würde.

Damit es gar nicht erst soweit kommt, muss Merkel den Rest der Woche dafür nützen, Rücknahmeabkommen mit den EU-Ländern zu erreichen, aus denen registrierte Asylwerber nach Deutschland kommen. Dabei kann sie mittlerweile mit Rückendeckung der EU rechnen. Im Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels heißt es, alle Schengen-Staaten sollten verstärkt dagegen vorgehen, dass in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge innerhalb Europas weiterreisten.