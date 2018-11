Lage in Zentralafrika laut UNICEF „verheerend“

Angesichts der anhaltenden Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik bezeichnet das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF die Lage in dem Land, vor allem für Kinder, als „verheerend“. Rund zwei Drittel der Kinder – 1,5 Millionen – benötigten heute dringend humanitäre Hilfe, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. UNICEF spricht von einer „vernachlässigten Krise“.

Laut dem Report musste in den vergangenen Jahren jedes vierte Kind fliehen, tausende Mädchen und Buben wurden von bewaffneten Gruppen als Kindersoldaten rekrutiert oder Opfer von sexueller Gewalt. UNICEF rechnet damit, dass im kommenden Jahr mehr als 43.000 Kinder unter fünf Jahren lebensbedrohlich mangelernährt sein werden.

Insgesamt flohen über eine Million Menschen vor der Gewalt. Mit Stand Ende September waren 643.000 Menschen – die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Weitere 573.000 Menschen sind in die Nachbarländer geflohen. In 16 von 18 Flüchtlingscamps wurden alarmierend viele Fälle von lebensbedrohlicher, schwerer akuter Mangelernährung registriert.

Trotz der großen Herausforderungen und gefährlichen Bedingungen für Helfer kann UNICEF nach eigenen Angaben eine „große Zahl Kinder“ in der Zentralafrikanischen Republik „mit dem Nötigsten“ versorgen. Weil die Krise jedoch international nur wenig Aufmerksamkeit erfährt, ist die Hilfe stark unterfinanziert. Für das ablaufende Jahr stehe bisher weniger als die Hälfte der benötigten Mittel zur Verfügung, teilte das Kinderhilfswerk mit.

Trotz großer Diamanten- und Uranvorkommen zählt die Zentralafrikanische Republik zu den ärmsten Staaten der Welt. Das Land stürzte ins Chaos, als Rebellen 2013 nach dem Sturz des Präsidenten Francois Bozize die Macht übernahmen. Seitdem wurden tausende Menschen bei Angriffen von Rebellengruppen und bewaffneten Banden getötet. Mindestens 18 bewaffnete Gruppen kämpfen derzeit um die Kontrolle der reichen Bodenschätze.